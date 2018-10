Arturo Pérez-Reverte bloquea a Ignatius Farray en Twitter tras una broma: "Entreténme, payaso!" Ecoteuve.es 25/10/2018 - 19:19 0 Comentarios

Así ha sido la polémica entre el escritor y el humorista de 'La vida moderna'

Arturo Pérez-Reverte ha bloqueado en Twitter a Ignatius Farray en Twitter. El desencuentro ha venido a raíz del testimonio del ácido humorista en La vida Moderna, el programa que presenta junto a David Broncano y Quequé en la Cadena SER.

Ignatius desveló que el escritor confundió a una persona de la calle por él, le agarró del cuello y le preguntó el motivo por el que le llamaba "facha" en la emisora de PRISA. Así, Pérez-Reverte se ha convertido en el objeto de las mofas de Ignatius en La vida moderna.

Pero la gota que colmó el vaso fue el chiste que vertió en Twitter el escritor y la respuesta de Ignatius. "(Me lo han contado hoy). Anoche me paró un tío con espada láser y le pregunté: "¿Os las regala el Jedi o las compráis vosotros mismos con el sueldo galáctico?"... Y respondió: "Usted no hace falta ni que sople. Deme la documentación y salga del coche".

El humorista hizo mención a la broma de Pérez Reverte en el programa de radio y respondió así "Entreténme, payaso!!!". Más tarde, Ignatius compartió a sus seguidores una imagen en la que se puede ver cómo le había bloqueado en dicha red social.

