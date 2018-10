Dave (OT) contesta a Joe Pérez-Orive: "A ningún concursante le importa el premio de ganar" Merce Moreno 17:03 - 25/10/2018 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al último expulsado del talent show de La 1

"Me presenté a 'Tu cara no me suena todavía' imitando a Antonio Machín", recuerda el joven gaditano

"Mi público, si lo tengo, no es tanto de coger el móvil y votar en la app", dice sobre su adiós

Dave cayó eliminado en la quinta gala de OT. El concursante gaditano fue expulsado después de que casi el 62% de los espectadores votasen a favor de la continuidad de Carlos Right.

A pesar de su corta trayectoria en el programa, Dave se muestra satisfecho. Según asegura a ECOTEUVE.ES, sus seguidores "no son de coger el móvil y votar en la app", por lo que asumió pronto que esta sería su última semana dentro del talent de La 1.

Respecto al comentario de Joe Pérez-Orive en la valoración de Julia, cuando discriminó entre "concursantes que luchan por ganar" y "concursantes que luchan por no salir nominados", Dave lo tiene claro: "A nadie le importa el premio de ganar". De hecho, el concursante reconoce que, personalmente, nunca aspiró a ello.

No menos importante que la polémica de "la mariconez" fue aquella en la que Dave se vio envuelto cuando se "cagó", con Noemí Galera, en La Falange, algo que le costó a RTVE tener que pedir disculpas a dicho partido. "No me arrepiento, pero tal vez no eran las formas", dice Dave.

¿Qué tal estas primeras horas tras ser expulsado?

Acabo de tomar el control sobre mi cuenta de Instagram, me ha quedado muerto. Estoy cansado, he dormido sólo dos horas, pero estoy muy contento con todo. Por Carlos, también.

Después de salvarte en tu nominación contra África con un porcentaje tan alto, ¿cómo has afrontado esta?

Siempre tienes la esperanza de quedarte, pero lo que pasara me iba a generar la misma alegría o tristeza. Todos se merecen estar ahí.

¿Cómo viste tu última actuación?

La disfruté como un enano. Era mi momento de despedida, donde nadie me iba a interrumpir mientras me abría. No estaba nervioso.

Anoche te medías con Carlos Right, que tiene muchos seguidores y, además, se le relaciona con Julia. ¿Crees que esto ha podido ir a su favor?

Yo no entro en las cabezas de las personas. Soy consciente de que mi público, si lo tengo, no es tanto de coger el móvil y votar en la app. Por esa parte, estaba seguro de que me iba. Cuando conozcáis a Carlos, os daréis cuenta de por qué me dolió tanto despedirme de él.

¿Crees que el jurado ha sido justo contigo en sus valoraciones?

A veces he considerado que eran más acertadas y otras menos. En el Rocanrol Bumerang, cuando me dijeron que ese no era el Dave que querían ver, yo quería precisamente eso, mostrar otro Dave. Sin embargo, la nominaciones del Volando Voy o la de la gala 4 sí me las esperaba.

Joe Pérez-Orive dijo ayer que hay dos grupos de concursantes: los que aspiran a ganar y los que aspiran a no ser nominados. ¿Lo ves así?

Los 16, con el hecho de entrar, nos sentimos ganadores. Nos sentimos ganadores en experiencia pero en sentimiento también, porque nos queremos mucho. A nadie le importa el premio de ganar, yo al menos no aspiré a ello. Me he ido en la gala 5, como Marina, que el otro día nos presentó su single.

¿Qué opinas de que África dijera que tú caías mejor que ella?

Todos somos conscientes que esto es un programa de día a día, se valora lo que hacemos en la Academia. Ahora voy a llamar a África y le voy a echar la bronca. Yo me río mucho con ella.

¿Quién es tu ganador?

En la fase final del casting, dije que Natalia. Al entrar, en la gala 0, Famous. Ayer, volví a mi apuesta anterior y creo que ganará Natalia. Se lo merece como persona y como artista.

En la Academia dijiste que no te veías al nivel de tus compañeros . ¿A qué se debe?

Ahí dentro todo se magnifica, pero desde fuera se ve distinto. Fue, sobre todo, el momento de bajón.

Televisión Española pidió disculpas por tu comentario sobre La Falange. ¿Te arrepientes?

No me arrepiento, pero tal vez no eran las formas. No obstante, el sentimiento es el mismo. Tienen todo el derecho a enfadarse porque me cagué en ellos, pero también hay que mirarse un poco a uno mismo.

¿Qué opinas del cambio de letra de la canción de Mecano de la gala pasada?

Opino que esa canción no se escribió con esa intención, y menos en los 80, con la liberación del colectivo LGTBI. Lo que me fascinó fue la idea de que ellos se dieran cuenta y quisieran cambiarlo. Hay que cambiar el vocabulario desde la raíz y desde la juventud. Yo, probablemente, no me habría dado cuenta.

En las galas Noemí os comentó que necesitabais emocionar más, ¿hasta qué punto tenéis presión en este sentido?

El problema se planteó de forma muy seria. Fue una semana intensa porque todo el mundo quería transmitir. A mí me tocó una canción en homenaje a las víctimas del cáncer y, hasta el ensayo en el plató, no me abrí del todo.

¿Os han preocupado las comparaciones con OT 2017?

A mí que me comparen con OT 2017 me parece maravilloso porque yo era fan. Ayer me iba en taxi al hotel con Ricky y no era consciente de que me estaba hablando él. Sí que es cierto que son dos ediciones distintas. Nosotros sabíamos que no iba a ser el mismo boom, como pasó con OT 2002. De hecho, nuestro pensamiento era negativo: pensábamos que en cualquier momento cancelarían el programa.

¿Te gustaría ir a Eurovisión?

No sé si iré, pero si ocurre, será un orgullo. Si alguien me quiere escribir una canción, yo encantado, aunque no tengo preferencia por un estilo concreto.

¿Qué hay de cierto en esas dos mesas que se dividían al comer en la Academia?

Nos queremos muchísimo. Por las noches nos íbamos todos a la cama de turno a hablar. No cabíamos todos en la mesa.

¿Quién crees que se va esta semana?

Si seguimos mi patrón, yo creo que se va Damion, porque ya lo salvaron una vez, pero sólo hay que ver a Cepeda, que lo salvaron 5 veces. Ambos tienen apoyo, pero creo que se queda Marta.

¿Hay alguna pareja en la Academia?

Nos vamos turnando... ¡Viva el amor libre!

¿Qué es lo que más echas de menos de la Academia?

Todo, era mi casa. Echo de menos hasta el olor. Hoy he dormido con la camiseta con mi nombre. Pero sobre todo a la gente, yo antes de entrar aquí no era tan cariñoso.

¿Te gustaría hacer televisión más allá de la música?

Me encantaría. Algo que me define como persona y profesional es entretener y que la gente de pensar en los problemas. Me gustaría ir a Tu Cara me Suena, de hecho yo me presenté a Tu Cara No Me Suena Todavía, imitando a Antonio Machín .

¿Qué te apetece hacer ahora mismo?

Ver a las míos y ponerme a trabajar, tengo muchas ideas. Tengo ganas de escuchar y que me escuchen. Quiero buscar ese tirón que ahora no tengo.

¿Con quién trabajarías?

Me haría feliz una colaboración con Serrat, un directo o una grabación. También me gustaría trabajar con El Kanka y, sobre todo, conocer a gente y entrar en sintonía con ella.

¿Te haría ilusión que ambas generaciones que las dos últimas generaciones de OT se reencontraran?

A mí que me pongan con Ricky, con Amaia o con Alfred me fliparía. Pido una gala así.

¿Te gustaría formar un grupo con alguno de tus compañeros, algo Fórmula Abierta?

Yo siempre he estado en grupos, así me encantaría. No sabría decir con qué compañeros concretamente.

PUBLICIDAD