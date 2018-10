Jordi Évole pone en un aprieto a Broncano al recordar sus problemas para ir a la SER: "Hubo 'jaleillo" Ecoteuve.es 25/10/2018 - 11:54 0 Comentarios

El periodista de La Sexta sacó a relucir su visita frustrada a la emisora de PRISA

Jordi Évole visitó este miércoles el plató de La Resistencia para promocionar la nueva temporada de Salvados en La Sexta. El presentador de Atresmedia comenzó su entrevista lamentando haber ido "al espacio del humor inteligente en España" para hablar de flatulencias tras varias bromas del cómico sobre la 'avanzada' edad del invitado.

Sin embargo, Broncano y Évole se bajaron enseguida 'al barro' para tocar entre bromas varios temas de actualidad. Y entre chiste y chiste, el catalán puso en un aprieto al humorista al recordar su visita frustrada a La SER. "Para mí, esto es el aperitivo para ir a La Vida Moderna algún día", aseguró el periodista entre risas, recordando que un día "estuve a punto de ir".

"¿Eso se puede explicar o no?", le preguntó Évole mientras Broncano hacía gestos de incertidumbre evidenciando haberse quedado 'fuera de juego'. "Hubo diferencias... no me acuerdo exactamente. Sé que hubo jaleillo", reconoció el cómico evitando entrar en materia. "No tienes tan flaca memoria", señaló con sorna Jordi. "Hombre, ahora que han cambiado los jefes, igual ya se puede contar", insistía mientras que Broncano se mostraba inmóvil.

"¿Sabes lo que es un muro de hormigón? Pues aquí tienes uno. No sé quién eres, no sé de qué estas hablando y paso a preguntarte cuánto dinero tienes", respondió rápido el de Orcera, que le dio la vuelta a la tortilla haciéndole al invitado su pregunta más emblemática.

Así fue el 'veto' de Prisa a La Sexta

Évole y Broncano no desvelaron el motivo por el que el periodista no terminó sentándose en su programa de radio. Sin embargo, si se recurre a la hemeroteca, es fácil encontrar esas posibles "diferencias" entre ambas empresas.

En noviembre de 2016, Juan Luis Cebrián se sentó frente a frente con Évole en Salvados levantando el veto que PRISA hizo a La Sexta. La compañía prohibió a sus periodistas visitar la cadena después de que esta relacionara a la exmujer del presidente del grupo con los 'papeles de Panamá'.

Cebrián tomó medidas legales "por las informaciones y comentarios difamatorios difundidos por dichos medios [La Sexta y El Confidencial] con una clara intención de vincularle con los denominados papeles de Panamá, en los que no aparece".

En las informaciones se decía que la exmujer de Juan Luis Cebrián, Teresa Aranda, aparecía en 'Los Papeles de Panamá' como apoderada de la empresa Granite Corporation, que se constituyó en 2004 y que aparece desactivada en los registros internos de Mossack Fonseca en enero de 2010.

PUBLICIDAD