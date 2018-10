Así fue la detención de Gustavo González: "No hubo grilletes ni manos en alto" Ecoteuve.es 24/10/2018 - 19:45 0 Comentarios

El colaborador da la cara en 'Sálvame' y relata el momento traumático

Gustavo González se ha colocado de nuevo en el centro de la polémica después de que saliera a la luz que fue detenido por un presunto espionaje a famosos con ayuda de un policía. Según informa Lecturas, el pasado 3 de octubre dos agentes se desplazaron hasta la casa de María Lapiedra en Cerdanya (Barcelona) para llevarse al colaborador de Sálvame a Madrid en un furgón policial.

Este miércoles, el colaborador de Sálvame ha dado la cara con Jorge Javier. "Hay bastantes imprecisiones en lo que se ha comentado hasta ahora. Hubo detención, pero no fue tan traumática como se dice", ha empezado diciendo la pareja de María Lapiedra. "No he sentido miedo, estoy muy tranquilo. Lógicamente, sólo algo preocupado. Esto es el conflicto eterno entre el derecho a la información y otros derechos".

"Yo no tengo que demostrar mi inocencia, ellos tienen que demostrar mi culpabilidad. La judisprudencia nos amparan a los periodistas cuando chocan derechos de la información con otro tipo de derecho. Ahora hay una investigacion judicial que tengo que respetar", se ha defendido alegando que el "33 por ciento de las informaciones que se dan en prensa llegan de fuentes de cuerpos de seguridad del estado".

"Estoy convencido de que no ha habido nada irregular, pero hay que respetar la investigación policial y judicial. Ya hablaré de detalles anecdóticos. Esto ha sido desproporcionado. No me puede creer este dispendio en todos los sentidos", ha declarado.

Más tarde, Jorge Javier le preguntaba por el momento de la detención: "Me habían intentado localizar llamándome al móvil pero no contesto llamadas de números que no conozco. Cuando lo cogí y me dijeron que era la policía pensé que era una broma". Sin embargo, afirma que todo se produjo en una aparente normalidad y que durante el traslado a Madrid iba "hablando" con los agentes: "No hubo ni grilletes ni manos en alto".

PUBLICIDAD