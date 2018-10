Percebes y Grelos: "Aitana es una niña a la que han metido en un mundo que ni un adulto sabe gestionar" Adrián Ruiz 17:08 - 24/10/2018 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a Carolina Iglesias, colaboradora de 'El Chat' de 'OT 2018'

"Empieza a pesar un poco la etiqueta de 'youtuber' y para mí es un hobby", dice

"Nunca imaginé trabajar en 'OT', Tinet me vio y creó un puesto para mí"

Carolina Iglesias es el nombre real que se esconde tras Percebes y Grelos, pseudónimo que eligió la gallega para sus redes sociales sin imaginar que todo el mundo la terminaría conociendo por este apodo. En los últimos años, la joven ha irrumpido con fuerza en los medios y ahora lucha por que se la llame por su nombre de pila y por que se rompa una etiqueta de 'youtuber' que ya empieza a pesar.

"Youtube es un hobby. Entiendo que me conozcan por ello, pero hay gente para la que Youtube es su profesión. Para mí no, yo subo un vídeo al mes. Estoy ya todo el día delante de cámaras como para llegar a casa y grabarme, no me apetece mucho", explica a ECOTEUVE.ES Iglesias, que ahora ha fichado como colaboradora de Lo Siguiente, el nuevo programa de Raquel Sánchez Silva que aterriza el próximo lunes TVE.

Percebes continúa este año como 'voz del espectador' en El Chat de OT 2018, programa del que era fan cuando era niña y en el que nunca imaginó que trabajaría. "Un día me vio Tinet Rubira y me llamó diciéndome que había creado un puesto de trabajo para mí. Ni me lo imaginaba, es surrealista", reconoce la joven, que analiza las últimas polémicas del talent y sale en defensa de Aitana, concursante de OT 2017 que está constantemente en tela de juicio. "Es una niña a la que han metido en un mundo que ni una persona adulta sabe gestionar", valora.

¿Por qué Percebes y Grelos?

No lo pensé nada. Como soy gallega, pensé en dos palabras de allí aleatorias. No pensé que todo el mundo terminaría llamándome Percebes, si no, me hubiera puesto otro nombre.

¿Está haciendo esfuerzos por que la empiecen a conocer por Carolina Iglesias?

Sí, porque lo otro es mi perfil más de Internet. Aunque me queda mucho camino por delante (espero), llevo ya cuatro años en los medios tradicionales como para llamarme Carolina Iglesias. Pero la culpa es mía, que he sido la que ha liado a todo el mundo poniéndome Percebes.

¿Le empieza a pesar la etiqueta de 'youtuber'?

Un poco sí... He estudiado Filología, soy correctora ortográfica, soy guionista... Digo esto porque es de lo que he trabajado y por lo que me han dado dinero a cambio de ese trabajo. Youtube es un hobby, lo que pasa es que es un hobby con el que me expongo y entiendo que la gente me conozca por eso. Pero hay gente para la que Youtube es su profesión y para mí no, yo subo un vídeo al mes. Estoy ya todo el día delante de cámaras como para llegar a casa y grabarme, no me apetece mucho.

Entonces, ¿como se identificaría a sí misma?

Sé que es un poco complicado, porque es como: ¿Presento varios programas? Pues presentadora. ¿Colaboro en varios programas? Pues colaboradora. Pero también soy guionista y cómica porque me dedico a la comedia. No sé, suena un poco pedante decir estas cosas... No sé qué nombre hay para todo esto. (Ríe).

¿Hacia cual de esas ramas le gustaría terminar de desarrollar su carrera?

A mí me gustaría seguir trabajando en el entretenimiento y en la comedia. Me gustaría tomar decisión siempre del contenido que yo digo. Normalmente, todo lo que hago lo escribo yo y eso me gustaría seguir haciéndolo. Parece que es un caramelito que me lo den hecho, pero prefiero no repetir algo que me da otra persona. También ser colaboradora me encanta y aprendo muchísimo entrevistando a gente.

En tu sección en el programa, bucearás en el archivo de RTVE. ¿Cuál dirías que ha sido la tele de su vida?

Yo soy fan de todo lo que ha hecho Ramón García: que si el Telepasión, que me encanta, El Grand Prix, viví con él. Luego el ¿Qué apostamos?, Todo en familia, Las Campanadas... Todo esto era mi rollo. También Operación Triunfo, Eurojunior, Eurovision... soy súper eurofan.

¿Imaginaba entonces que algún día podría trabajar dentro de OT?

No, no se me pasó nunca por la cabeza. Además, en aquella época no existía mi puesto de trabajo. Ha sido como un honor y una cosa muy bonita que me llegó además gracias a Youtube. Yo hablaba en mi canal de OT1 y me veían 10.000 personas y genial. Pero un día me vio Tinet Rubira y me llamó diciéndome que había creado un puesto de trabajo para mí. Ni me lo imaginaba, es surrealista.

¿Le hubiera gustado estar este año dentro de la Academia durante El Chat?

Estar dentro es imposible. No podría estar allí, porque durante la gala voy viendo y recogiendo todo lo que se dice en las redes. Yo me hago mi guion, mis bromas y luego en El Chat las voy revisando para ver qué novedades hay. Entonces, lo que quiero hacer yo, que es escribirme lo que digo, no es compatible con estar allí dentro.

Pero se desplaza hasta Barcelona cada semana para estar una sala anexa a la Academia siendo algo que podría hacer desde Madrid. ¿Por qué se hace así?

Es que este año hacemos también otro formato para Internet, Lo de antes de OT con Belena y lo hago desde allí.

Se quejan bastante de la hora a la que termina el programa...

Es que a mi abuela le tengo que decir que ya no salgo para que se vaya a dormir. Acabamos la jornada como a las 2.30 o 3, llegamos al hotel a las 3.30 o 4 y me levanto a las 9 para coger el tren de vuelta a Madrid.

¿Qué días vendrá a Lo siguiente entonces?

Estaré los lunes y los jueves en principio. Cuando acabe OT ya definiremos.

¿El expulsado de OT pasará por este plató?

Oye, pues no lo sé. Tendría sentido en realidad, yo creo que sí.

¿Qué le está pareciendo la nueva edición del programa?

Yo creo que ellos están teniendo un talento brutal. Las voces que tienen son increíbles.

¿Tiene algún favorito?

Queda feo que yo lo diga, pero las mujeres están demostrando muchísimo en este programa. Se los están comiendo, pero también hay alguno muy bueno. No es por desmerecer, pero han metido a unas tías que me parecen unos perfiles muy interesantes de cara a una posible carrera discográfica.

A toro pasado, ¿qué reflexión saca de toda la polémica que se generó con el tema de la 'mariconez'?

A mí me gusta que se cree este debate. Sobre todo, porque los chicos en la Academia lo dijeron de una forma súper educada y súper respetuosa. En ningún momento llamaron homófobos a Mecano, sino que les chocaba decir esa palabra ahora, en 2018. Choca usar 'mariconez' en ese sentido y tienen razón. Qué bien que nos choque ya usar esa palabra. No está mal que se cuestione y se haga una reflexión sobre el lenguaje. Si se va a hacer música nueva que haya evolucionado y no se usen esas palabras. Ya más allá de cambiar o no la letra de la canción, que si el autor no quiere ya está y así fue.

En OT se ha cambiado la letra de muchas canciones sin preguntarle nunca a nadie. ¿Cree que hubiera pasado todo esto si Ana Torroja no estuviera en el jurado?

Igual puede ser que ella se ha enterado. Puede ser que el resto de la gente antes no se llegó a enterar de que habían cambiado su letra. Al final, como implicaba un asunto de que se sentían atacados, entiendo que haya sido un asunto polémico. Pero creo que reflexionar sobre esto está muy bien y que se siga haciendo sin juzgarnos tanto. Siento que estamos en constante juicio, cuando creo que los más educados han sido María y Miki.

Como fan de la televisión, ¿cómo valora la trayectoria que ha tenido Raquel Sánchez Silva en la pequeña pantalla?

Hay que valorarla mucho. Que en esta sociedad patriarcal que tenemos, que muy pocas presentadoras pasan de los 40, que se siga contando con Raquel y que sea la cara principal de un programa es una cosa que admiro de ella. Eso y que siga teniendo ilusión por lo que hace.

Ella se deshace en elogios con usted, ha dicho que tuvo una conexión mágica cuando la conoció...

Yo la he conocido a raíz de esto y conmigo ha tenido unos detalles personales increíbles, de decir: Yo quiero que esté ella conmigo. Cosas que piensas que no tendría por qué hacerlas y está mirando por mí porque quiere que me vaya bien. Apuesta por mí y estoy muy agradecida con ella porque me ha enseñado una parte muy bonita de la tele. Se pinta muy fría y hay muchos egos, porque es así, pero encontrarse a una persona como ella y que rompa con todos estos rollos se agradece muchísimo.

¿A qué invitado le gustaría ver en Lo Siguiente?

Pues de este mundo a Ramón García, es el que me falta por conocer, y Raphael me fliparía y voy a rogárselo a las directoras. María Teresa Campos igual por movidas no se puede, pero me encantaría... O Mercedes Milá, que tengo muchas ganas de conocerla.

¿Por qué cree que la gente juzga tanto a Aitana y recibe constantemente tanta crítica injustificada?

Ahora mismo, nadie se puede poner en su situación. En una entrevista le pregunté que qué estaba haciendo hacía un año y me respondió que estaba de excursión en su último año de bachillerato. Es una niña a la que han metido en un mundo que ni una persona adulta sabe gestionar. Creo que no se puede medir y hay que tener un poco de paciencia.

Si nos gustaba de esa edición que fueran tan espontáneos, tenemos que aceptar que tengan problemas y fallos. En redes hay gente muy mala que quiere hacer daño. Yo vivo ajena a todo eso, pero Aitana es joven, lo ve y se mete, no puede evitarlo. Pero estoy segura de que conseguirá una posición en la que no le duela toda esta situación. Hay que tener un poco de tranquilidad porque todo lo que está haciendo es muchísimo y hay que valorarlo.

¿Qué pronóstico hace para la expulsión de esta noche entre Carlos y Dave?

Pues no tengo ni idea. Otras veces, viendo las redes lo intuyo y si veo que puede haber un porcentaje muy alto que va a ser un canteo, voto al otro para que la cosa se equilibre. Son cosas de mi cabeza. Y esta semana, al principio pensaba que se iba Dave, pero ahora creo que se va Carlos. Realmente no lo sé, estarán a la par.

