Toñi Moreno, Emma García y María Teresa Campos, una historia de desencuentros en los pasillos de Telecinco

Campos estuvo enemistada con García desde los tiempos de 'A tu lado': "Te intoxicaron"

La elección de Toñi Moreno para presentar los fines de semana no sentó bien a la malagueña

Ahora es Emma García quien se ocupará de conducir 'Viva la vida', el antiguo hueco de Campos

Esta es la historia de tres presentadoras de Telecinco unidas (o separadas) por una misma franja -las tardes del fin de semana - y un curioso pasado mezclado con algo de leyenda televisiva. La decisión de Mediaset de colocar a Emma García al frente de Viva la vida cierra un círculo que comenzó a trazarse hace años, con el estreno de A tu lado.

Es ahí donde se sitúa el origen de una supuesta mala relación entre María Teresa Campos y la periodista vasca, un asunto que ellas mismas abordaron cara a cara al cabo de los años. otro conflicto parecido se produjo cuando Toñi Moreno, antigua empleada de María Teresa Campos, ocupó el hueco de ¡Qué tiempo tan feliz! cuando fue cancelado por Telecinco hace año y medio.

Ahora, ironías del destino, es Emma García la que se hará cargo de Viva la vida, mientras que Toñi Moreno pasará a Cuatro para intentar reanimar al moribundo Mujeres y hombres y viceversa. María Teresa Campos, con contrato vigente, sigue a la espera de que se le encargue un programa.

El enfado de María Teresa con Emma García

Siempre se dijo que María Teresa Campos y Emma García se llevaban mal. Ellas mismas se echaron 'los fantasmas a la cara' cuando esta última visitó el plató de Qué tiempo tan feliz en 2012. Campos dijo que el conflicto empezó "a raíz de Gran Hermano". "Por la mañana [ella presentaba Día a Día] nos metíamos con los concursantes y luego, las madres en el programa de Emma me decían cosas a mí y ella no decía nada para defenderme", se quejó la veterana comunicadora. "No estoy de acuerdo", respondió Emma García. "A mí me pasaba lo mismo, yo sacaba la cara y María Teresa pasaba de mí". La conductora vasca explicó que el distanciamiento se produjo a raíz de una entrevista en la que "debí de decir algo que molestó [a María Teresa] y entonces te lo aumentaron y nos enfrentaron y creo que te intoxicaron un poco".

¿Terelu Campos en A tu lado?

Hay otra teoría para argumentar este enfrentamiento y la dio Pipi Estrada, expareja de Terelu Campos, recientemente. El periodista sitúa la génesis del conflicto en la elección de Emma García para presentar A tu lado en 2002. Estrada asegura que Mª Teresa Campos intentó que su hija Terelu Campos se hiciera con el el programa: "Fuimos a una cena donde estaban Mª Teresa, Paolo Vasile, Terelu y yo (que era el florero porque no hablé). María Teresa tenía intención de que Terelu presentara A tu lado porque venía de hacer Con T de tarde en Telemadrid". "Paolo le dijo que no, que habían apostado por Emma García, que les gustaba su sonrisa y transmitía buena energía. Entonces Mª Teresa le respondió que qué trayectoria tenía Emma García, que viera la trayectoria de Terelu", relató Pili.

El segundo capítulo de esta historia se produce después de la cancelación de ¡Qué tiempo tan feliz!, el programa que durante años presentó María Teresa Campos. Semanas después del cierre del programa, Mediaset anunció el fichaje de Toñi Moreno para hacerse cargo de los fines de semana, un movimiento que parece no sentó nada bien a Las Campos. "Me dolió enterarme por la prensa", reconoció Carmen Borrego. Hay que recordar que ésta era subdirectora del programa Cada Día que presentaba María Teresa Campos en Antena 3. Era, por lo tanto, la jefa de Toñi Moreno, que estaba en la sección de Actualidad. Además, Borrego y Moreno llegaron a ser grandes amigas. "La oportunidad para trabajar en esta ciudad me la da esta mujer", reconoció la andaluza ante Borrego en una entrevista que le hizo posteriormente en Viva la vida.

Campos echó más leña al fuego cuando Risto Mejide le preguntó en el Chester qué hacía los fines de semana por la tarde desde que ya no tenía programa. "Veo películas", respondió. Toñi no se cortó y a la semana siguiente contestó a través de sus colaboradores: "Tenéis que traer más noticias y más exclusivas para que Teresa deje de ver películas y vea este programa".

En cualquier caso, Toñi Moreno siempre ha tenido palabras de reconocimiento para María Teresa: "Para mí, es mi maestra. La televisión que se está haciendo ahora la inventó esta señora. No tengo nada más que palabras de admiración absoluta hacia ella. Para mí Teresa Campos es mi referente", dijo Moreno en una entrevista con Belén Esteban. Asimismo reconoció que "hubiera preferido hacer otro horario u otro programa para que María Teresa estuviera tranquila". Ahora presentará Mujeres y hombres y viceversa.

