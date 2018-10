El terrible drama económico del exárbitro Brito Arceo: "Me embargaron el dinero que cobré en 'GH VIP" Ecoteuve.es 24/10/2018 - 12:14 0 Comentarios

'Sálvame' habla con el que fuera finalista del reality en 2006, edición que ganó Ivonne Armant

El canario de 55 años afirma deber al banco una cantidad de 175.000 euros

Ante la dramática situación, Brito ha tenido que acudir a los servicios sociales

El exárbitro de fútbol de Primera División, Juan Manuel Brito Arceo, pasa uno de sus peores momentos de su vida al estar completamente en la ruina económica. Aunque muchos le recuerdan por ser uno de los colegiados más jóvenes de nuestro país, también tuvo su breve etapa en la televisión al concursar en GH VIP 2, que llegó a ser el segundo finalista en una edición que ganó Ivonne Armant, la nieta de Plácido Domingo.

Brito, canario de 55 años, también tuvo su periplo en el mundo de la política al ser concejal en Santa Cruz de Tenerife por el Partido Popular. Después de salir a la luz su preocupante situación económica, Sálvame se puso en contacto con él, que pide ayuda de forma "desesperada".

"Yo hace dos años y pico que no pago mi hipoteca porque no tengo trabajo. Esto lo vengo arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Cuando yo fui a Gran Hermano, el dinero que yo cobré me lo embargó un banco", afirmó en una conversación telefónica.

Así las cosas, Brito afirmó deber al banco "175.000 euros" al banco y está pendiente de ser desahuciado de su casa. Según afirmó en una entrevista al Diario de Avisos, acude a los servicios sociales de su localidad para conseguir una bolsa de comida.

Por último, el canario habló al programa de Telecinco de una "mano negra" que le apartó de los campos de fútbol para siempre: "A mí me cerraron todas las puertas. Me pusieron la cruz. Vamos que me quería matar como persona y en cierto modo lo consiguieron. Me cortaron mi carrera deportiva en mi mejor momento".

