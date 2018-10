La polémica insinuación de Mila Ximénez sobre Asraf: "Le gusta más Ángel Garó que Isa Pantoja" Ecoteuve.es 24/10/2018 - 11:02 0 Comentarios

La colaboradora sorprende a sus compañeros en el 'Límite 48 Horas' de 'GH VIP'

La relación de amor odio entre Asraf y Ángel Garó en la casa de GH VIP ha llegado a tal punto que muchos se están planteando que pueda haber sentimientos de por medio entre ambos. Este asunto fue puesto sobre la mesa en el Límite 48 Horas del reality que condujo este martes Jorge Javier.

"Ahora resulta que la competencia de Isa es Ángel Garó, tócate los...", empezó bromeando el presentador, que encontraba la negativa de la propia Pantoja. "No lo creo, no creo que Asraf...", respondía afirmando no creer que al modelo le puedan gustar los hombres. "Torres más altas han caído...", señaló en ese momento Carolina Sobe.

Isa Pantoja aseguró entonces que sí creía que pudiera haber algo más que amistad en lo que sentía el cómico por el Míster. Jorge Javier dio la palabra entonces a Mila Ximénez, que reconoció que estaba teniendo un día muy "hater": "Yo creo que a Asraf le gusta más Ángel Garó que Isa", opinó provocando la risa de los presentes.

Mila Ximénez estalla contra Darek

La colaboradora de Telecinco se mostró más combativa que nunca y centró sus principales críticas en Darek, al que quiere ver expulsado en la próxima gala del reality. "Tu novio no se ha implicado absolutamente nada, no ha hecho una mierda en el concurso", le decía a la novia del polaco.

"El papel de Darek era besar a Makoke y ya lo ha hecho", añadió Laura Matamoros, que también se unía a la campaña para que el modelo saliera de la casa. "A mí me encanta el Koala. Koala entró en la casa y todos lo tenían como el típico patán, que no iba a hacer nada... Sobre todo tu novio, que se cree que está por encima de todo y no ha hecho más que ser el novio de Ana Obregón. Ahora el Koala le está dando la vuelta a todos", sentenció Mila.

