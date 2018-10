Jorge Javier Vázquez recibe amenazas: "Siento miedo de caminar solo a ciertas horas por sufrir un ataque" Ecoteuve.es 24/10/2018 - 10:24 0 Comentarios

El presentador de Telecinco recibe varios insultos a través de las redes sociales

Jorge Javier Vázquez ha denunciado varias amenazas que ha recibido en los últimos días en un clima homófobo creciente, hasta el punto de asegurar que "por primera vez en mi vida siento miedo de caminar solo a ciertas horas de la noche por sufrir un ataque".

Esta lamentable situación se produce a raíz de opinar sobre la polémica por el uso de la palabra "mariconez" en una canción de Mecano que se cantó en OT. El presentador dijo que no le parecía ofensivo y recibió críticas porque algunas personas "me acusaban de hablar desde la atalaya de mi status, de manifestarme así por ser un gay rico y con poder", dice en Lecturas.

Jorge Javier se defiende: "Fui el marica de la famila en una época en la que la preparación de los padres para tener a un hijo homosexual era más bien escasa. Luego fui el marica del barrio, el marica de mi clase, el marica de la universidad, el marica de la tele y el maricón del Tomate cuando salí en Zero, hará como unos quince años. No recuerdo que saliera mucha gente en mi defensa por aquella época. Es más, muchos de mi propio colectivo arremetieron contra mí porque decían que no les representaba. Claro que no, pedazo de lerdos".

"Jamás me erigí en representante de gays. Siempre hablé, hablo y hablaré como Jorge Javier Vázquez, no como gay honorario, añade el presentador en su blog.



Jorge Javier asegura que en los últimos días ha recibido amenazas a través de las redes sociales. Uno de los mensajes dice: "El martes te estoy esperando en la puerta de Telecinco. Hijo de puta. Maricona". "Oye bujarra eres un ser asqueroso tragasable que no respeta la opinión de los demás. Ojalá te violen por todos los agujeros posibles y te 'hechen' –sí con 'h'- sal en el culo", escribe otro.

"Entiendo que los jóvenes luchen por una sociedad más justa pero que no olviden que otros llevamos picando piedra desde hace tiempo", añade Jorge Javier.

