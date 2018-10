Ángel Garó acusa a Jorge Javier de manipularle en las nominaciones de 'GH VIP' Ecoteuve.es 24/10/2018 - 10:20 0 Comentarios

El cómico criticó al presentador por "obligarle" a meter a Darek tras salvar a Verdeliss

Ángel Garó manifestó este martes su enfado durante la emisión de GH VIP: Límite 48 Horas por lo que ocurrió el pasado jueves en la última gala. El cómico decidió dar un vuelco a las nominaciones con el poder que obtuvo en la 'prueba del jefe' y salvar a Verdeliss para meter a Darek en la palestra.

Aunque dudó mucho, Garó terminó aceptando usar su poder ante la prisa que le pedía Jorge Javier en los últimos minutos del programa. Durante los días posteriores, el andaluz ha acusado al presentador de obligarle a hacer algo que no quería. Y como era de esperar, el catalán no perdió la oportunidad de responderle en directo para despejar todo tipo de dudas.

La explicación de Jorge Javier se ha hecho más necesaria después de lo que Garó soltó en el pasado debate. En la emisión conducida por Sandra Barneda, Darek descubrió que estaba nominado. Fue entonces cuando el humorista justificó su decisión alegando que el cambio se produjo por la "obligación" de Jorge Javier.

"Me culpa de nominar a Darek, pero lo cierto es que le cae mal", dijo el presentador al comienzo de la noche antes de dar paso a las imágenes en las que Garó se defendía. "Jorge Javier conectó conmigo y me dijo que era obligatorio salvar a alguien para meter a otra persona. Luego hablando con mis compañeros me dicen que no era obligatorio. Quiero saber claramente si es así o no. Porque si no se explica bien yo me voy de aquí", dijo enfadado.

El catalán conectó entonces con la casa dando primero a Garó la oportunidad de explicarse. "Yo he entendido que forma parte del juego nominar a alguien. Obligado no. Si yo no quiero salvar a nadie, ¿el programa lo permite? Como la otra vez, me refiero", reculó Ángel. "Tú siempre has insistido en que dé juego, que tome una opción. ¿Entonces por qué la otra vez, la de Asraf, me insististe en que tenía que jugar?", siguió planteando.

"Por supuestísimo, tú tienes la opción como líder. Yo te insistía que, una vez salvada Verdeliss, tenías que meter a alguien en su lugar. Lo que yo te urgía en ese momento era a meter a alguien en la lista porque tú inmediatamente habías salvado a Verdeliss y ya sabes que esto se produce al final del programa, cuando no hay mucho tiempo", empezó argumentando Jorge Javier.

"Tú en ningún momento preguntaste si era obligatorio o no. Desde el primer momento utilizaste el poder. No recuerdo lo que te dije en la ocasión de Asraf, aunque no me parece que esa sea una frase mía. Los beneficios en GH están para usarse en beneficio de quien los gana. Es un juego y las estrategias están permitidas. Ni preguntaste si era obligatorio ni dudaste a la hora de salvar a Verdeliss. En cualquier caso, no te tienes que sentir mal en ningún momento. Esto es un juego y el privilegio está para beneficiar a la persona", concluyó el presentador dando por zanjado el asunto.

"Yo llego a saber eso y no la salvo a ella ni nomino a Darek, ese es el tema en cuestión. No ha sido una decisión preconcebida con motivos drásticos", replicó Ángel Garó antes de que Jorge despidiera la conexión.

PUBLICIDAD