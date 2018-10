Adara Molinero ('GH') revoluciona las redes al decir que su bebé pesa "500,60 kilogramos" Ecoteuve.es 19:45 - 23/10/2018 0 Comentarios

La joven, entre risas, corrigió la confusión mediante Instagram minutos más tarde

La última foto de Adara Molinero ha desatado las risas de sus seguidores. Cuando la ex concursante de GH intentaba dar cuenta vía Instagram de la última ecografía del bebé que espera con Hugo Sierra, la joven cometía un 'pequeño error' que minutos después enmendó.

"Hola, acabamos de venir del médico, de la ecografía de la semana 20, aunque estoy ya de 23", explicaba Adara. "Está todo bien y el bebé pesa 500,60 kilogramos".

Ante la locura de sus fans por la confusión, la azafata subió otro storie, riendo, y corrigiendo el peso de su futuro hijo: "Me estoy descojonando", explica de nuevo. "Me he confundido, ¡son gramos! Ha habido uno que me ha escrito y me ha puesto: ¿Qué es? ¿Un elefante?".

Los seguidores de la joven pronto se hicieron eco del error y desarrollaron su creatividad en ingeniosos tweets.

plot twist el bebé de Adara es un elefante pic.twitter.com/RTs1rBtF07 — faleb ???? (@fxlebg) 22 de octubre de 2018

