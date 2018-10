Toñi Moreno rompió a llorar en las publicidades de 'Viva la vida' tras conocerse que presentará 'Myhyv' Ecoteuve.es 23/10/2018 - 18:35 0 Comentarios

La periodista no esperaba que la polémica decisión saltase tan pronto a los medios

Los Morancos tuvieron que salir a apoyarla con una pulla a Vasile: "Paolo, nos encanta Toñi"

"No paraban de enviarle mensajes e intentaba contener los sentimientos ante las cámaras"

El terremoto generado en Mediaset a raíz del polémico intercambio de presentadoras que el grupo ha forzado entre Toñi Moreno y Emma García sigue trayendo cola. La principal afectada es la conductora de Viva la vida, que tendrá que abandonar el programa con el que se había asentado en las tardes del fin de semana para intentar levantar la malograda audiencia de Mujeres y hombres y viceversa.

Y, como era de esperar, su reacción ante el nuevo rumbo que ha cogido por sorpresa su trayectoria profesional, no ha sido positiva. Según informa LOC, este cambio está siendo un auténtico "batacazo" para Toñi Moreno, a la que le tocó vivir un desagradable momento el pasado sábado, durante la emisión de su programa en Telecinco.

Toñi Moreno no pudo evitar mostrarse afectada al enterarse de que la noticia ya había saltado a los medios mientras ella se encontraba en su plató. "No paraban de enviarle WhatsApps e intentaba contener los sentimientos delante de las cámaras. No pensaba que saldría todo tan pronto", declaran fuentes de la productora al citado medio.

Y aunque el sábado pudo aguantar el tipo, la presentadora se derrumbó el domingo durante las publicidades de Viva la vida. Esa misma tarde, Los Morancos, invitados del día, salieron a defenderla mostrándole su apoyo ante las cámaras. "Me encanta como haces tu programa. Te lo digo delante de todo el mundo. Me encanta Toñi Moreno por la tarde. Me encanta", dijo Jorge Cadaval en un detalle al que se sumó su hermano. "Vasile, nos encanta Toñi Moreno", afirmó en una clara pullita al consejero delegado de Mediaset.

La presentadora no entiende el movimiento planteado por la cadena ni la forma en la que están ocurriendo los hechos. Al parecer, Moreno sabría esta polémica decisión desde el pasado martes 9 de octubre. "Se lo dejaron caer en una reunión en la que no estaba Paolo Vasile. Pero, en principio, parecía sólo un tanteo", aseguran.

"No se esperaba que se filtrase tan pronto la noticia, porque todavía ella tiene que presentar Viva la vida el próximo fin de semana", añaden aludiendo al mal momento que está pasando Moreno. "Ha sido un fin de semana lleno de emociones. Gracias a mi equipo maravilloso capitaneado por mi amiga Silvia Fonseca", escribía la propia Toñi estos días en sus redes sociales.

PUBLICIDAD