David Broncano desvela en directo su inesperada relación con Ester Expósito, la estrella de 'Élite'
23/10/2018

El humorista confiesa que fue vecino de la actriz, quien bromea: "Eras muy misterioso"

La protagonista de la serie de Netflix subió de 2.000 seguidores a más de un millón

Ester Expósito ha saltado a la fama mundial gracias a Carla, su personaje en Élite, el nuevo bombazo español de Netflix. La intérprete acudió este lunes a La resistencia y David Broncano sorprendió a los espectadores desvelando la relación que le une a ella.

Y es que el humorista de moda de Movistar y la Cadena Ser fue vecina de Expósito durante tres años. "Antes de dedicarte al show bussiness hemos sido vecinos puertas con puertas", dijo entre risas a lo que ella apostilló: "Eras como muy misterioso, muy callado, muy serio...".

Más tarde, Ester hablaba sobre el descomunal cambio que ha experimentado en su vida debido al estreno de Élite el pasado 5 de octubre. Ese día, la actriz tenía 'solo' 2.000 seguidores en Instagram y, ahora, ha sobrepasado el millón.

Para terminar, y como es habitual en las entrevistas de La resistencia, Broncano le hizo la pregunta del millón: "¿cuánto dinero tienes en el banco?". "Se me olvida lo que he ganado", salió del paso Ester alegando que son sus padres quienes administran su dinero. Precisamente, sus progenitores estaban en el plató, pero no quisieron responder. [Los Papeles de Broncano: cuánto dinero tienen en el banco los 105 invitados de 'La Resistencia]

