La dura reacción de Cepeda al escuchar el 'Teléfono' de Aitana: "Ya no te doy ni la hora" Ecoteuve.es 19:08 - 23/10/2018 0 Comentarios

El cantante gallego envió un mensaje a su ex cuando comenzó a sonar su single

Cepeda continúa en el punto de mira tras su ruptura con Aitana. El último hecho que ha protagonizado el ex concursante de OT ha sido en una fiesta, cuando comenzó a sonar Teléfono y él contestó cantando el single de su compañera Ana Guerra, Ni la hora.

En el momento en el que empezó a sonar el éxito de su ex pareja, Cepeda reaccionó de forma sorprendente: "Ya no te doy ni la hora, nadie a mí me controla", entonaba el cantante gallego recordando la canción de Ana Guerra e, indirectamente, a Aitana.

En un stories de Instagram que subió a su cuenta el fotógrafo Juan Carlos Mauri se puede observar, entre mucha gente, a la cantante Bely Basarte, que hace un gesto a Cepeda para que controle su actitud ante el resto de los presentes.

Esta reacción choca con lo que la expareja ha dado a entender después de su ruptura: que la relación se acababa, pero en buenos términos. Hace sólo unos días, Cepeda felicitaba públicamente a Aitana por la publicación de La tinta de mis ojos y ella hacía lo propio con la consecución del gallego del disco de platino.

