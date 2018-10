Miriam Rodríguez estrenará en 'OT' su nuevo single junto a Pablo López Ecoteuve.es 23/10/2018 - 14:11 0 Comentarios

La concursante de 'OT 2017' regresa un año después de su debut en el programa

Javier Llano, de Cadena 100, vuelve al talent como cuarto miembro del jurado

El cantante australiano Vance Joy, también artista invitado de la quinta gala

Operación Triunfo 2018, presentado por Roberto Leal, recibirá este miércoles a una buena conocida del programa, Miriam Rodríguez, que estrenará en el plató su segundo single, No!, compuesto en colaboración con Pablo López. El talent show de La 1, producido por RTVE en colaboración con Gestmusic Endemol, recibirá también al artista australiano Vance Joy y vivirá una nueva expulsión. Dave o Carlos Right abandonarán la Academia.

La canción Me encanta (I Love It), interpretada por Nancys Rubias, ha sido el tema escogido para abrir la quinta gala. Después, será el turno de los nominados: Dave y Carlos Right, que defenderán en solitario Créeme de Vicente Feliú y Silvio Rodríguez y Tip Toe de Jason Derulo, respectivamente.

Natalia y Julia cantarán Pienso en tu mirá de Rosalía; Alba y Famous, Fast Car de Tracy Chapman (VS Jonas Blue ft Dakota); Damion y Sabela, Volar de Macaco; y María y Noelia el tema de Elle King, Ex's & Oh's. Además, tres concursantes que cantarán en solitario: Marilia con Rather be de Clean Bandit y Jess Glyne; Miki con El patio de Pablo López; y Marta cantará Y nos dieron las diez de Joaquín Sabina.

Miriam Rodríguez, artista invitada junto a Pablo López

La cantante y actriz gallega Miriam Rodríguez une su talento al de Pablo López para componer y cantar juntos 'No!, una maravillosa y poderosa balada que se publica este martes. No! es un grito de desesperación con decisión que bien refleja el videoclip de la canción dirigido por Gus Carballo y que se grabó en la biblioteca del Ateneo de Madrid.

Pablo López, admirador de la capacidad artística de la gallega, se ha brindado a trabajar con Miriam no solo en la composición, sino también se ha ocupado de la producción de la canción.

No! es la segunda canción de Miriam y que sucede a Hay algo en mí, el primer tema que publicó tras salir de OT 2017, que estará incluida en el álbum grabado en Los Ángeles y que se publicará antes de finalizar el año.

Vance Joy, también artista invitado

El cantante, músico y compositor australiano Vance Joy presenta su segundo álbum de estudio Nation of Two, que debutó en el Nº1 de ventas en Australia y en el Nº5 de ventas de Estados Unidos. Su primer single, Lay It On Me, canción que acumula más de 70 millones de reproducciones en Spotify, ha recibido la certificación de Platino en Australia. Vance Joy cuenta con más de 11 millones de oyentes mensuales que escuchan su música en Spotify, plataforma donde sus canciones acumulan más de mil millones de reproducciones.

Javier Llano, cuarto miembro del jurado

Javier Llano vuelve al plató de Operación Triunfo para valorar a los concursantes junto a Ana Torroja, Manuel Martos y Joe Pérez-Orive. Con 25 años de experiencia en el mercado de radio local, regional y nacional, actualmente es el director de Cadena 100, de RocFM y de MegaStar. A lo largo de su trayectoria ha liderado distintas cadenas y programas musicales. En 2008 recibió el Micrófono de Oro de la Federación de Asociaciones de Radio y televisión. Ha participado como jurado de Operación Triunfo en las ediciones de 2005, 2006 y 2008.

PUBLICIDAD