El sorprendente zasca de Pablo Motos a Mario Casas: "¡Qué gilipollas sois los guapos!" Ecoteuve.es 23/10/2018 - 11:03

El actor visitó 'El hormiguero' este lunes para promocionar 'El fotógrafo de Mauthausen'

Mario Casas visitó este lunes El hormiguero de Pablo Motos para promocionar la película El fotógrafo de Mauthausen, que llega este viernes a los cines y que narra la historia real del español Francesc Boix, un recluso del campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.

Para prepararse el papel, el intérprete tuvo que perder 12 kilos a base de una dieta muy estricta: "Lo pasé muy mal. Me alimentaba a base de brócoli con claras de huevo por la mañana, de piña a media mañana, pescado para comer y, o bien no cenaba, o me saciaba comiendo chicles".

Además, Casas desveló que para parecerse más a Boix pidió a maquillaje que le pusiera una protésis en las orejas para tenerlas de soplillo. Ante esto, Pablo Motos soltó un espontáneo zasca: "¡Qué gilipollas sois los guapos!".

Eso sí, el actor se ha resarcido de sus agónicos meses con suculentos placeres: "Me encantan los Donettes, los Filipinos, las hamburguesas del McDonald´s y ahora me he enganchado a los helados de Häagen-Daz con galletas de dinosaurios".

