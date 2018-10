Prohibido decir "arreglada" sobre el aspecto de una persona: la nueva polémica de 'OT' tras "mariconez" Ecoteuve.es 23/10/2018 - 10:17 0 Comentarios

Alba Reche, una de las concursantes, considera peyorativo el término y propone usar otros

Si hace unos días María Villar se negaba a decir "mariconez" en una canción de Mecano en OT, ahora es su compañera Alba Reche quien ha criticado el uso de "arreglada" para hacer referencia al aspecto físico de una persona.

"No me gusta decir arreglada", se corrigió a sí misma cuando hablaba de la apariencia estética. "¿Por qué?", contestó sorprendida Andrea Vilallonga, una de las profesoras del talent show que emite TVE.

"Es como que había algo mal y lo has tenido que arreglar para que estés bien o mejor", explicó Alba con ayuda de Natalia. "Como que no estás bien y te tienes que arreglar para estar mejor". "Entendemos el concepto pero no me gusta utilizarlo", añadió Alba.

"Está genial, me encanta. Lo que aprendo yo con vosotros", respondió Andrea, que pidió a los alumnos buscar un sinónimo para poder seguir con la conversación.

"Una persona que se cuida...", dijo Alba Reche. "No, porque cuidada sería entonces lo mismo, ¿no?", añadió Vilallonga. "No, porque cuidarse es más positivo, pero arreglar es como si lo de antes estuviera estropeado".

Andrea propuso usar el término "potenciar", "una persona potenciada". Así, minutos después de comenzar esta discusión lingüística, la clase pudo avanzar.

Me encanta que tengan tanto cuidado con las palabras que dicen, son maravillosas #OTDirecto19OCT pic.twitter.com/kurLjSkijF — Celia ???? (@waIkyrie) 19 de octubre de 2018

