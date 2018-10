Sale a la luz la sorprendente relación familiar entre Jordi Évole y Jordi Hurtado: "Él no lo quiere reconocer" Ecoteuve.es 22/10/2018 - 20:38 0 Comentarios

El presentador de La Sexta lo desvela en el regreso de 'Salvados'

Salvados regresó este domingo a la parrilla de La Sexta con los protagonistas de Campeones, película española seleccionada para los Oscars. Jordi Évole se llevó a los actores a una casa rural donde compartieron anécdotas y experiencias ante las cámaras.

Durante uno de los desayunos, uno de los protagonistas de la cinta le dijo que le recordaba a otra persona de la pequeña pantalla. "¿Sabes quién se parece mucho a ti Jordi? El que presenta el concurso ¡Boom!'", le dijo obteniendo el apoyo de otro de sus compañeros de rodaje. "¡Juanra Bonet!, somos amigos", le explicó a todos mientras estos se sorprendían.

Fue entonces cuando Sergio Olmos, otro de los intérpretes de la película, dijo cual era un concurso que seguía mucho en televisión. "¿Sabes lo que veo? El programa de otro catalán, Jordi Hurtado". "¡Hombre!, 'Saber y ganar'... ¿quieres que te cuente una cosa? Jordi Hurtado es primo segundo mío", dijo Évole muy serio.

Gloria, otra de las presentes en la comida, afirmó que ella había estado en el plató de La 2 y que no tenía constancia de ello. Évole, entre bromas, respondió que no sabía nada porque Hurtado no estaba orgulloso de este parentesco: "Él no lo quiere reconocer", bromeó.

