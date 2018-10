Dani Mateo: "Cárdenas es un blanco fácil porque se toma demasiado en serio a sí mismo" Adrián Ruiz 9:17 - 22/10/2018 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al cómico, que presenta desde hoy 'Roast Battle' en Comedy Central

"A los que se ofenden fácilmente, mi consejo es que no vean 'El Intermedio", dice

El presentador aclara la situación de Castelo: "Sólo ha ligado con chicas por Instagram"

Dani Mateo salta este martes de La Sexta a Comedy Central como maestro de ceremonias de Roast Battle, un nuevo programa en el que cómicos y otros famosos se dedicarán todo tipo de bromas y 'zascas' en un duelo en el que todo vale. El presentador, Marta Flich y J.J. Vaquero serán los encargados de elegir al ganador de cada batalla. Y todo ello, con Ingatius Farray como árbitro. ¿Qué puede salir mal?

"Uno de los que más me sorprendió fue Echenique, porque entendió muy bien lo que se buscaba en el programa, que básicamente era no poner ningún límite a la comedia", dice Dani Mateo en palabras a ECOTEUVE.ES afirmando que la segunda clave del formato era saber reírse de sí mismo.

Con todo ello, Mateo reflexiona sobre el estado de salud que goza actualmente la comedia en España, habla del estado de las demandas que han interpuesto contra El Intermedio por sus chistes sobre Franco y aclara la situación en la que se encuentra Castelo en Yu, no te pierdas nada (Los 40) tras la polémica en la que se vio envuelto hace unos meses, acusado de supuesto acoso a chicas a través de redes sociales.

Dani Mateo y Wyoming trabajan esta temporada sin Cárdenas enfrente después de que TVE decidiera retirar su programa del access prime time de La 1. A la espera de Lo Siguiente (de Raquel Sánchez Silva), el cómico analiza por qué Cárdenas es un 'blanco fácil' para los humoristas. "Se toma demasiado en serio a sí mismo. Si me lo encontrara, le recomendaría que se tomara más a risa. Sobre todo él, que era un experto en reírse de la gente", declara el catalán.

¿Qué vamos a ver en el programa?

Vamos a ver unas batallas, como peleas de gallos cómicas, con dos humoristas que se van a poner a parir. Utilizarán todo del otro: su trayectoria, su vida y sus miserias para destrozarlo. Luego el otro responde y los jueces finalmente entramos y los machacamos. Y ellos nos machacan a nosotros, fo sea que no sale nadie indemne. Vais a ver el equivalente a unos monos en el foso tirándose mierda a la cabeza.

En esas batallas, ¿cuánto hay de guion y cuánto de improvisación?

Hay mucho guion, que está muy bien hecho, y hay muchísima improvisación. Añadimos mucho los que participamos, que somos cómicos con experiencia en el mundo del espectáculo u otros personajes que hablan muy bien, como es el caso de Echenique. La cosa se fue desmadrando y hay mucho que salió en el momento.

¿Qué duelo es el más bestia? ¿Cuál te sorprendió más?

A mí el de Echenique. Por el hecho de no dedicarse a esto y hacerlo tan bien y porque entendió muy bien lo que se buscaba en el programa, que básicamente era no poner ningún límite a la comedia. También me sorprendieron otros como Pablo Puyol, que está muy gracioso, o Broncano y Berto, que protagonizan una batalla antológica.

Aparte de Echenique, ¿intentaron que participaran otros políticos?

Ellos ya tienen un 'roast' diario que se llama Parlamento. Podrían hacerlo en cualquier momento, están ya acostumbrados. No creo que el 'roast' sea tan salvaje como el Congreso.

¿Qué batalla entre políticos te gustaría ver en el programa?

A mí un Pablo Iglesias contra Pablo Casado podría ser muy mítico. Me encantaría.

¿Cree que la derecha tiene más reticencia a prestarse a este tipo de 'juegos'?

No lo sé, porque hay gente muy cachonda en la derecha. Esperanza Aguirre tiene un 'roast' buenísimo. Cuando quieren, tienen sentido del humor, pero prefieren hacérselo entre ellos. No les gusta mezclarse con la plebe. (Ríe).

Y, a todo esto, ¿quién pensó que era una buena idea poner a Ignatius como árbitro?

(Ríe) Pues fue una cosa de la cadena y del Terrat, pero me parece un aciertazo. Ignatius juega el papel contrario. Es un árbitro que nos está todo el rato recordando que la comedia tiene que tener límites, que no deben pisarse según qué terrenos... Es muy gracioso su papel, porque él entra ahí como una especie de coro griego que nos recuerda que estamos cometiendo un pecado mortal.

¿Por qué no fue posible su duelo contra José Mota?

Pues no lo sé, supongo que le comentaron a José Mota lo que pagan en el programa.

La de los límites del humor es una pregunta ya manida, pero se ha visto envuelto en varias polémicas por los chistes realizados en El Intermedio sobre Franco y el Valle de los Caídos. ¿Qué reflexión ha sacado de todo esto?

El problema es que juzgamos al humor con los criterios de la vida. Eso está mal. El humor es una tregua en la vida. Es ponerla en pausa para reírse de todo: de la muerte, de la enfermedad, de las crisis, de los problemas... de todo. El humor es sacarle la lengua a la vida y durante un tiempo dejarla a un lado. El problema llega cuando no dejas a un lado la vida e intentas aplicar los criterios de la vida a la comedia. Ahí vas a tener mil problemas, porque evidentemente la comedia busca la risa. No busca teorizar, no busca darte una moral o una ética. La comedia es todo lo contrario. Uno puede pensar de una manera, reírse por un chiste, y volver a pensar de esa manera. No hay que tenerle miedo. La comedia es un carnaval: te disfrazas, ríes, juegas, y luego vuelves a tu día a día a intentar resolver tus problemas como puedas.

¿Se pone límites a sí mismo al a hora de hacer humor? ¿Hay algún asunto sobre el que no haría ningún chiste?

Si el chiste es bueno, no. Al contrario. Si consigues un buen chiste sobre un tema muy delicado, ese es el mejor chiste y el que más hace reír. De esa tensión nace la comedia. La comedia es estar mucho al filo de la navaja y a veces te caes. Te caes muchas veces pero esa es nuestra profesión. Al cómico se le exige que apure como al torero se le pide que arrime. Evidentemente, a veces te pilla el toro.

¿Cree que la segunda demanda contra El Intermedio por las parodias sobre Franco van a llegar a algún lado?

Yo creo que no. Doy muchas gracias a que el juez anterior fuera muy sensato y dijera: 'No me vengáis aquí con idioteces de comedia cuando estoy con los problemas de la vida'. El juez sí diferenciaba entre comedia y vida. Espero que tengamos la suerte de encontrar otro juez así. A los ofendidos, yo le recomiendo no ver el programa. Si eres de los que suele ofenderse en Twitter, no veas el programa. No lo veas, porque vas a sufrir.

¿Han recibido algún tipo de amenaza por estas parodias?

(Piensa).... no, la verdad que no. Pero no descarto que pasado mañana me entrevistes porque me han dado una paliza con un palo. Yo creo que hasta que no me vean con un ojo morado, los guionistas de El Intermedio no van a parar. Aprovecho para denunciar desde aquí la mala hostia que tienen mis guionistas. (Ríe).

Es curioso que lo que 'empezó' como una 'broma' en El Intermedio, la polémica con el Valle de los Caídos, ha terminado ocupando un gran espacio durante este verano en la agencia política...

Y cada vez se va haciendo más gracioso. Que al final quepa la posibilidad de que lo exhumen del Valle de los Caídos para que no haya un sitio homenaje aun dictador, y lo vayan a enterrar en la Almudena, pleno centro de Madrid, no me digas que no es cómico. El chiste está ahí. El problema llega cuando empezamos a decir que hay cosas de las que no debemos reírnos. Al final, ¿de qué nos vamos a reír? De nada. Y para mí, la alternativa a no reírnos de nada, es reírnos de todo.

¿No cree que está siendo contraproducente dar tanta voz a la ultraderecha en televisión?

Este país es un piso compartido. Yo creo que tenemos que aprender a convivir con todas las opiniones que hay. Desde una postura de izquierda, VOX es ultraderecha. Y para un votante de VOX, una postura de izquierda es extrema izquierda y Venezuela. Al final, todos votamos y todos tenemos que compartir este territorio y todos nos tenemos que entender. Y una buena forma de entendernos es reírnos unos de los otros. Si conseguimos reírnos los unos de los otros, y entender que todos desde nuestras posturas importantes somos un chiste andante, creo que sería mucho más fácil convivir.

TVE también salía a pedir disculpas por los comentarios de Noemí Galera y Dave "cagándose en la Falange"...

Lo que yo creo es que hay mil posturas. Este país siempre va a tener una gran cantidad de gente simpatizante de la derecha, eso no va a cambiar. Lo que creo que es un error es estar siempre pidiendo perdón por ofendernos unos a otros. Al final, cuando convives hay roces, es inevitable no tocarse u ofenderse, es inevitable que un comentario de un bando afecte al otro, pero debemos tener la piel un poquito más gruesa y más sentido del humor. El sentido del humor es el aceite indispensable para que este engranaje siga funcionando. No creo que tenga sentido que si un chaval de OT critica a la Falange, TVE tenga que pedir perdón por eso. En otros canales y emisoras dicen que hay que salir con una escopeta a matar a gente de Podemos... Es inevitable. Pero estaré loco, pero defiendo la libertad de expresión hasta el extremo de tolerar esas opiniones. Una opinión y un hecho es un hecho.

¿Qué opina de la polémica de OT con la 'mariconez' en la canción de Mecano?

Yo creo que Mecano debería disolverse. Lo puse en Twitter y un cachondo me puso: 'Sí, pero que antes pidan perdón'. (Ríe).

¿Pero cree que estamos en una época de extrema corrección o que este tipo de hechos son necesarios para revisar nuestro lenguaje?

Creo que se ha sobredimensionado todo. Es gracioso que se paralice el país por algo así. Nos encanta lo frívolo y lo superficial. En cualquier caso, creo que hay muchas cosas de antes que vistas hoy en día chocan. En la SER, vi el otro día una crónica vieja de un partido femenino donde decían que menos mal que el fútbol sería una aventura corta para las mujeres y que estas volverían pronto a la cocina que es donde debían estar. Evidentemente, eso es una barbaridad. Y decir 'mariconez' como algo despectivo también es una cosa anacróncia hoy en día. Pero lo que no podemos hacer es revisar la historia entera para adecuarla a los valores de hoy. ¿Tienen razón los chavales al decir que 'mariconez' les choca? Sí. ¿Tiene razón Mecano en decir que la obra no se toca. Sí. Es uno de esos debates en los que ambas partes tienen razón.

El Intermedio ahora tendrá en frente un nuevo rival en TVE, con Raquel Sánchez Silva. ¿La prefiere a ella como rival antes que a Cárdenas?

(Ríe). No, me dan asco todos por igual. Todo el que quiera que mi programa baje de audiencia es mi enemigo. A Raquel Sánchez Silva, si me la encuentro por la calle, me cambio de acera. Así te lo digo. (Ríe)

¿Por qué cree que Cárdenas es el blanco fácil de todos los humoristas? ¿Lo pone en bandeja?

Lo pone en bandeja porque se toma muy en serio. No hay nada más risible que alguien que se toma demasiado en serio a sí mismo. Yo a Cárdenas, si me lo encontrara, le recomendaría que se tomara más a risa. Sobre todo él, que era un experto en reírse de la gente. Yo no soy un tío que critica a Cárdenas, creo que muchos de los que participaban en su sección en Crónicas Marcianas querían salir y formaban parte del cachondeo. Él, que ha sido tan experto en reírse de lo ridículo, debería aplicárselo a sí mismo y decir: 'Es verdad que a veces me enciendo mucho, es verdad que a veces tiro mucho de demagogia, es verdad que muchos editoriales me salen especialmente populistas...'.

Si se riera de sí mismo, no sufriría tanto. A todo esto, Cárdenas algo hará bien cuando lleva tanto tiempo y tiene esos resultados de audiencias. No me parece un mal profesional, me parece un buen profesional al que le falta un poco de sentido del humor. Para dedicarse al humor, y de esto va un poco el Roast, el primero del que te tiene que reír es de ti mismo.

Hace unos meses, Castelo se vio envuelto en una gran polémica y usted comunicó que "se tomarían las decisiones correctas". ¿Cuáles han sido estas decisiones?

De momento, estamos esperando a que Vodafone tome la decisión. Está todo un poco en pausa, porque estamos esperando a que se aclare del todo. Castelo ha dejado claro que no había absolutamente nada. Se le acusaron de cosas súper graves y le hemos dado tiempo para que pueda solucionar ese asunto. Cuando Antonio haya aclarado todo, en principio la empresa tomará su decisión. Sinceramente, cuando tienes una marca detrás, ya no dependes tanto de ti. Si me preguntas a mí, yo lo tendría mañana conmigo porque sé que no hay nada. Yo conozco a Antonio, es amigo mío y sé que no hay nada más que la tontería de estar ligando con chicas por Instagram, que te puede parecer mejor o peor, uno puede ser más elegante o menos, pero eso no es delito. Cuando hay una empresa detrás, las cosas se magnifican. Todo esto lleva un proceso, un estudio, ellos deciden y entonces nos lo comunicarán. Estamos a la espera.

Mientras tanto, ha sido reubicado por PRISA en la SER en Phi, Beta, Lambda, ¿no?

Sí, le está yendo fenomenal. Espero que se aclare y quede todo solucionado. Nosotros nos reímos bastante del tema en el Roast. Nos reímos porque, como digo, no hay nada más que Castelo intentando ligar por Internet como hace tantísima gente. No tiene más. Y para que veas hasta que punto no nos callamos nada, en el programa es un tema que sale y del que nos reímos juntos. Él reconoce que la cagó y que la pifió y que en qué momento envió mensajes por Instagram. Eso es lo guay, lo bonito es que todos reconozcamos que somos un chiste andante, que cometemos mil errores y que lo interesante en esta vida es aprender, rectificar y reírse un poquito de todo. Ya la vida es bastante puta.

Hace unos meses, le nombraron creativo de Hill Valley. ¿Hay algún proyecto en el que ya esté trabajando?

Tenemos un montón, pero no puedo contarte ninguno porque tendría que matarte. Tenemos un montón de proyectos chulos y esperemos que pronto vean la luz.

