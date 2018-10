El brutal enfado de Susanna Griso en 'Espejo público': "Es un capullo integral y un racista de mierda" Ecoteuve.es 17:40 - 22/10/2018 0 Comentarios

La presentadora se indigna ante la actitud racista de un pasajero durante un vuelo

Susanna Griso se ha cogido un cabreo mayúsculo en Espejo público al visionar el vídeo viral en el que un pasajero de Ryanair se negaba a viajar junto a una pasajera de raza negra en un vuelo entre Barcelona y Londres.

"Este sujeto es un capullo integral, no solo porque es un racista de mierda y le acusa de que no es de su país y no habla inglés. ¡Pero de qué va, xenófobo!", ha estallado la presentadora de Antena 3.

Griso ha reaccionado así a un vídeo grabado por David Lawrence en el que un pasajero inglés rechaza volar junto a una mujer negra en un vuelo de Ryanair. La compañía ha sido Trending Topic durante este lunes y está siendo boicoteada por sus clientes desde que se hizo viral la grabación.

Susanna Griso no ha sido la única que ha denunciado la situación en la mesa de debate. Su colaborador Alfonso Egea, en un tono más calmado, ha destacado que, al final, ha sido la mujer la que ha tenido que cambiarse de asiento y no el pasajero racista.

