Kiko Hernández responde tras el desliz de Lydia Lozano en 'Sálvame': "Yo no me enamoré de Miguel Bosé" Ecoteuve.es 22/10/2018 - 17:09

La colaboradora metió la pata con un comentario del que se arrepintió de forma inmediata

Kiko Hernández se ha hecho eco del patinazo de Lydia Lozano, cuando hace unos días hizo un comentario que le costó un disgusto en Sálvame. "La que me has liado, Lydia", ha dicho el colaborador en el programa de Telecinco.

Lydia Lozano recordó que ella presentó a Miguel Bosé y Kiko Hernández. "¡Y se enamoró...!", espetó la colaboradora en pleno directo.

No terminó la frase, porque inmediatamente se llevó las manos a la boca sabiendo que acababa de meter la pata. "De verdad, de verdad...", se lamentaba Kiko Hernández por lo bajini. "¿De quién?", se escuchó decir a Carlota Corredera.

Sálvame cambió de tema casi inmediatamente y todo quedó en el aire, hasta que este lunes han recuperado el asunto.

Kiko Hernández: "Yo no me enamoré de Miguel Bosé"

Kiko Hernández se ha hecho eco de este desliz y se lo ha reprochado a su compañera Lydia Lozano en directo.

Asimismo, ha salido al paso de las informaciones que se hicieron eco del comentario que la periodista hizo en el programa. "Muchos habéis titulado que yo me enamoré de Miguel Bosé. Y yo no me enamoré de Miguel Bosé, pero en esa época yo estaba para que uno se enamorara". "Y ahora", ha repetido sus compañeros.

