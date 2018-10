Juan Camus explota contra Noemí Galera en el 17º aniversario del primer 'OT': "Qué falsos sois" Ecoteuve.es 22/10/2018 - 13:22 0 Comentarios

El concursante lamenta el trato que le ha dado la productora del talent que le dio el salto a la fama

Un día 22 de octubre de 2001, aterrizaría en la parrilla televisiva un programa musical que nos cambiaría las vidas a todos. El fenómeno Operación Triunfo arrancaba en TVE con 16 jóvenes artistas que ingresaban en una Academia de alto rendimiento para convertirse en las nuevas estrellas de la música de nuestro país.

Lo que sucedió después ya lo conocemos todos y hoy, exactamente diecisiete años después, el formato vive una segunda etapa de éxito en La 1. Esta semana, OT volvía a ser reconocido al obtener el Premio Ondas al Mejor Programa de Entretenimiento y al Fenómeno Musical del Año.

Este lunes, con motivo de su aniversario, concursantes y responsables del talent han querido rendir homenaje a aquella primera edición: "Hoy hace 17 años que empezó todo y aquí seguimos. Gracias. ¡Viva OT!", ha escrito Noemí Galera en su cuenta oficial de Instagram mencionando a los dieciséis participantes de aquella entrega.

Sin embargo, el mensaje parece no haber sentado bien a todos ellos. Juan Camus, el concursante más controvertido de aquella generación, le ha respondido a través de un comentario con unas contundentes palabras: "Pero qué falsos sois Noe. Que después de apoyaros en los castings de la nueva edición, invitasteis a todos a la gala de Navidad menos a mí 'por falta de repertorio'. Cómo engañáis a la gente. Menos mal que el espíritu de OT va más allá que vuestras zancadillas", lamenta Camus, que el año pasado era uno de los pocos ausentes en el especial navideño que unió a OT 2017 con OT 1.

Juan Camus, apartado de la gala de Navidad de OT 2017

En diciembre, Juan Camus lamentaba ser el único concursante al que el programa no había invitado a la gala de Navidad. Una decisión que, tal y como informó Gestmusic a ECOTEUVE.ES, se debía a motivos estrictamente de repertorio.

"Se trata de una gala compuesta por duetos míticos de OT (y dos números grupales) y entre el repertorio que se ha escogido no hay ninguna canción en la que participara Juan Camus", explicaban desde la compañía a este medio. "Se ha tratado de revivir números musicales míticos con alguien que los hubiera cantado en OT1 junto a concursantes de OT 2017", defendieron en una justificación que no hizo sino enfadar más al artista.

Tras leer sus argumentos, Juan consideró que lo que hizo Gestmusic y TVE fue "un detalle muy, muy feo con mis seguidores y mis compañeros". "A todos a los que, de verdad, de corazón, les hubiera gustado verme en la Gala de Navidad haciendo un dueto con alguien de la nueva edición con temas míticos como Your Song o Angels o Atado A Tu Amor o Si No Te Conociera o Corazón Espinado [...] o siento, de verdad, por vosotros, porque sé que me echaréis mucho de menos", escribió en sus redes.

