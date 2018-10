El encuentro premonitorio de Emma García y Toñi Moreno: "¡Qué programa tienes! Siempre ha habido clases" David Saiz 22/10/2018 - 12:24 0 Comentarios

Las dos presentadoras coincidieron hace un año en el plató de 'Viva la vida'

"Es una alegría ir a trabajar con personas jóvenes que tienen vida. ¡Eso sí es Viva la vida!"

Emma García presentará Viva la vida y Toñi Moreno conducirá Mujeres y hombres y viceversa. Este inesperado cruce de programas tiene como precedente un episodio que se produjo hace un año y que, mirado con distancia ahora, tiene algo de premonitorio y mucho de morboso.

12 de noviembre de 2017. Emma García pisa por primera vez el plató de Viva la vida para presentar las novedades de un remozado Myhyv que luchaba (lo sigue haciendo) por levantar su audiencia.

Las dos presentadoras iniciaron la entrevista en las escaleras del plató de Viva la vida para imitar la forma de presentar de Emma en Myhyv. Fue ahí cuando comenzó un intercambio de mensajes que ahora, un año después, despierta especial interés.

"Cada vez que te veo digo: 'Hay que ver el programa que le han dado a ella! Siempre ha habido clases", bromeó Toñi Moreno al hablar de los concursantes de Myhyv. "¿Porque están buenorros y buenorras?", contestó Emma García.

Toñi Moreno presentará 'Myhyv'

La vasca destacó la buena energía que le transmiten los concursantes de su programa y aprovechó para hacer un guiño al de Toñi Moreno. "Es una alegría ir a trabajar con personas jóvenes que tienen vida. ¡Eso sí es Viva la vida!"



"Yo cuando voy por los pasillos veo gente llorando y les pregunto qué les pasa y me lo cuentan porque lo viven de verdad", explicó Toñi Moreno del que ahora será su programa.

Emma García aprovechó para invitar al programa a su compañera: "Tienes las puertas abiertas". "Muchas gracias, porque me están entrando unas ganas", respondió la andaluza al ver el chalet que en ese momento se estrenaba y en el que iban a convivir los tronistas y pretendientes.

"¿Va a haber trono gay por fin?", se interesó Moreno. "No hago más que reclamarlo. Creo que no hemos encontrado a la persona adecuada pero la próxima vez que venga a Viva la vida te lo contaré", respondió García. No sabía entonces que su regreso iba a ser como presentadora. "Estoy encantada con mi programa, Myhyv, ¡que dure muchos años!", remató la conductora vasca.

