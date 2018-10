Lolita 'saca las uñas' por Antena 3 ante Jorge Javier Vázquez: "De cadena triste, nada" Ecoteuve.es 22/10/2018 - 11:40 0 Comentarios

La jueza de 'Tu cara me suena' dio la cara por su canal en 'Sábado Deluxe'

Lolita Flores saltó el pasado sábado de Antena 3 a Telecinco como invitada estrella de Sábado Deluxe. Jorge Javier Vázquez recibió con honores a la cantante, que vive un gran momento profesional y personal: ha obtenido el aplauso de la crítica por su labor en la obra teatral Fedra y ha vivido el reciente nacimiento de su primer nieto.

El presentador aprovechó para preguntarle a Lolita por la polémica "mariconez" que sacudió la semana pasa OT 2018. La artista afirmó que le parecía todo un poco ridículo y aludió a algo que había ocurrido "en el programa en el que estoy".

"En esa cadena triste que vosotros llamáis, que para mí no es triste porque me está dando de comer desde hace cuatro años, que es Antena 3, pues para mí triste, nada, al contrario, y estoy muy agradecida Tu cara me suena, y como vengo de gratis, lo puedo decir", empezó diciendo mientras Jorge Javier se tronchaba de risa.

Acto seguido, desveló un asunto que pasó por debajo de la mesa y que dejó al presentador un poco descolocado. Lolita recordó que había ocurrido algo similar en el concurso de Antena 3, donde Corbacho y Silvia Abril parodiaron el 'Cómeme el donut' de Glitch Gyals. La cantante sorprendía al no querer decir el título del tema porque "parece ser que los que cantan el donut tienen una demanda puesta". Una afirmación que dejó atónito a Jorge Javier, aunque no matizó si ellos eran los demandados o los demandantes.

Lolita, fan de GH VIP ¿y concursante de Supervivientes?

Lolita rompió las barreras entre cadenas en varias ocasiones. En una de ellas, se confesó seguidora de Telecinco y de la nueva edición de Gran Hermano VIP. Así pues, se mostró muy fan de la trama que están protagonizando Miriam Saavedra y Mónica Hoyos.

Fue entonces cuando Jorge Javier la quiso tantear como concursante de futuras ediciones, algo que ella descartó por completo, dado que considera que sería incapaz de vivir durante mucho tiempo en un espacio cerrado. "Lo haría solamente si me hiciese mucha falta, para comer o para dar de comer a mis hijos", aseguró.

No obstante, dejó la puerta abierta a una posible participación en Supervivientes, siempre que le concedieran una serie de condiciones. Jorge Javier le lanzó entonces un órdago aceptando varias de sus propuestas. Lolita se arrepintió entonces y dijo entre risas que se lo tendría que pensar.

