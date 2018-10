Una mujer descubre el robo de un colgante de su madre fallecida gracias al nuevo programa de Chicote Ecoteuve.es 22/10/2018 - 11:08 0 Comentarios

Cristina Pardo desveló en La Sexta lo ocurrido a raíz de la emisión de '¿Te lo vas a comer?'

Cristina Pardo abordó este domingo en el plató de Liarla Pardo la sorprendente historia que se ha destapado a raíz de la emisión de la primera entrega de ¿Te lo vas a comer?, el nuevo programa de Alberto Chicote que arrasó el pasado miércoles en La Sexta.

El cocinero se trasladó hasta una residencia de ancianos de Salamanca para denunciar el trato que sus responsables daban a los usuarios de la misma. Lo que nadie se esperaba es que viendo el reportaje, la hija de una antigua residente del centro se enterara en directo del robo de un collar de oro de su madre ya fallecida.

Almudena Corredera contó en La Sexta que ha interpuesto una demanda contra la directora de la residencia, a la que vio en el programa de Chicote portando el colgante de oro que pertenecía a su madre. "Nos quedamos atónitos, estábamos desconcertados, no teníamos palabras", afirmó la mujer, que desveló que fueron sus hermanas las que se percataron de este detalle. "No nos lo creíamos".

"Le tenía mucho cariño, se lo había regalado su hermana y siempre lo llevaba. Cuando nos avisaron de que había fallecido, le dijimos al de la funeraria que le quitaran los pendientes y la cadenita. Y nos dijo: no, no, señora, no había ninguna cadena. Lo volvieron a mirar, vieron que no la tenía y lo dejamos así", explicó Almudena, que desestimó la idea de que su madre se la pudiera regalar a la directora antes de morir.

"Eso no puede ser", ha comentado Corredera, que manifestó su descontento con la gestión que la denunciada hizo del centro en el que se encontraba su madre. "Sí es cierto que, desde que entró [la directora] mi madre empezó a debilitarse y la encontrábamos más a disgusto. Luego, atando cabos, nos hemos dado cuenta de muchísimas cosas", ha concluido.

PUBLICIDAD