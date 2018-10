Jordi Cruz se ensaña con Carmen Lomana y ella estalla en redes: "Estoy harta, qué ganas de que me eliminen" Ecoteuve.es 22/10/2018 - 10:23 0 Comentarios

El jurado de 'Masterchef' reclama a la concursante más "humildad"

El jurado de Masterchef Celebrity tiene un objetivo: Carmen Lomana. La socialité saca de quicio a Jordi Cruz, Samantha Vallejo Nájera y Pepe Rodríguez, mientras ella asegura que le "tienen manía".

Carmen Lomana recibió este domingo duras críticas de los jueces. "Carmen, estamos en el programa siete y ya no valen las excusas. Esto en una prueba de eliminación es una expulsión segura", le dijo Jordi al valorar el primer plato de la noche.

"¿Queréis que llore? ¿Que monte un espectáculo? Yo no soy así, pero si queréis que lo haga, yo lo hago", respondió Carmen, cansada de que se cebasen con ella una y otra vez.

Los jueces destacaron su supuesta mala actitud y pidieron que fuera más "humilde" y que no se "riera". "Acabas de reírte, no tiene sentido que lo niegues. Lo único que te recuerdo es que aquí valoramos mucho la actitud. Si quieres estar en el programa, demuéstralo, sino es así, ¡puerta!", espetó Jordi, el más crítico con ella.

De hecho, Carmen quiso demostrar en la prueba de exteriores que sí se toma en serio el concurso. "Hoy se va a enterar Jordi, porque siempre me ataca tanto que hoy le voy a demostrar lo que vale un peine". No fue así, y Carmen también recibió críticas por su trabajo en el cocinado por equipos.

"Me has recordada a la señorita Pepis cocinando. Tienes que tener autocrítica porque siempre crees que lo haces todo bien", añadió Jordi.

Carmen, no obstante, se libró de la prueba de eliminación en la que cayó María Castro, expulsada de la semana.

Carmen Lomana estalla en redes contra Jordi Cruz

Carmen Lomana protestó en el programa y también en redes sociales después de ver la edición del mismo. "Qué ganas de que me eliminen. No sé cómo he podido aguantar tanto".



La concursante también se sintió molesta por las risas de los jueces cuando se mofaron de ella tras decir que había escrito una lista con las cosas que había hecho bien en el programa pero se lo había dejado en casa, aunque podía llamar a un "mensajero" para que lo trajese.

"Al chófer mejor", dijeron ellos. "Estoy harta de la guasita y la mala intención con el chófer cuando los chefs tienen súper coches, maseratis etc ... cuanta doble moral".

Estoy hasta ??????? de Jordi me deje la piel hice el puré las setas la vinagreta y cocine todo incluido pelar los espárragos . @JordiCruzMas eres injusto conmigo y sabes que me deje la piel — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 21 de octubre de 2018

Como he podido aguantar tanto? No lo entiendo ... que paciencia entre los Chef y la perversa de Antonia !???????????? — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 21 de octubre de 2018

Que ganas de que me eliminen ya no puedo más de verdad — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 21 de octubre de 2018

Estoy harta de la guasita y la mala intención con el chofer cuando los chefs tienen súper coches, maseratis etc ... cuanta doble moral — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 21 de octubre de 2018

