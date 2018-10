Wyoming desvela los dos partidos políticos que le han querido fichar como candidato Ecoteuve.es 21/10/2018 - 11:51 5 Comentarios

El presentador de 'El Intermedio' ofreció una entrevista en 'La Sexta Noche'

El Gran Wyoming visitó este sábado La Sexta Noche para hablar de la actualidad política y hacer un repaso a su larga trayectoria profesional, ahora centrada en el programa El Intermedio que presenta con éxito en dicha cadena.

Iñaki López quiso saber si algún partido político se había interesado por incluir a Wyoming en sus filas "ahora que están tan a la caza".

La primera vez fue UCD, estando yo en un bar. "Ahora se ve con cierta distancia, pero entonces yo le veía como el Secretario General del Movimiento". Sin embargo, aclaró que no fue el propio Adolfo Suárez quien habló con él. "Les interesaba algo de mí, pero no mi ideología. Eso les daba igual".

El PSOE de Zapatero quiso fichar a Wyoming

Más recientemente, El Gran Wyoming tuvo un acercamiento más directo con otro partido.

"Tuve algún contacto con el PSOE. Me llamó Zapatero cuando no era nadie -no era presidente del Gobierno- y le dije que no", recordó el presentador. "Fue muy amable porque no me insistió y nos pusimos a comer", explicó.

