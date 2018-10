Laura Gadea y su nueva vida como empresaria lejos de la televisión: "Me ofrecieron 'Supervivientes' y 'GH VIP" Adrián Ruiz 10:43 - 20/10/2018 | 10:43 - 19/10/18 1 Comentario

ECOTEUVE.ES entrevista a la que fuera 'voz del espectador' de 'El Chiringuito'

Laura Gadea lleva aproximadamente un año y cuatro meses alejada de la televisión. En julio de 2017, la periodista "no llegó a un acuerdo para su renovación" con El Chiringuito y salió del programa envuelta en una gran polémica, según ella, en la que se contaron muchas mentiras. "Dijeron que me habían despedido y eso no fue así", recuerda en palabras a ECOTEUVE.ES.

Gadea decidió cambiar de vida y dedicarse a una de sus grandes pasiones: la moda. Así pues, decidió unirse a su madre para impulsar Mabula, una tienda online de complementos "para todo tipo de públicos". La madrileña desvela todas las claves de su nuevo proyecto y habla de su posible regreso a la pequeña pantalla.

"Volver a la tele ahora está muy difícil, siempre está la misma gente, los mismos programas y no hay muchas oportunidades. Lo único que me han ofrecido alguna vez es ser concursante de Supervivientes o GH VIP y yo ahí no me veo", asegura antes de desvelar qué haría si Pedrerol le ofreciera volver al programa de Mega.

¿Cómo se le ocurrió la idea de montar una tienda?

Lo hice porque a mí me encanta la moda. Tengo de aliada a mi madre y juntas hemos hecho el tándem perfecto para poder ilusionarnos con este proyecto.

¿Cuánto tiempo lleva en funcionamiento?

Desde principios de octubre.

¿De qué es la tienda?

Es de complementos, con precios asequibles y productos que pueden gustar a todo tipo de públicos. Cada uno lo puede llevar luego a su estilo. De momento, está más enfocada a los hombres porque me parecía interesante empezar por ellos. Hay menos tiendas para hombres que para mujeres. Más adelante, como en un mes, empezaré a sacar mis propios diseños y habrá más cosas para las mujeres: bolsos, carteras...

¿Hay tienda física o solo se podrá comprar a través de Internet?

De momento, solo es online.

¿Por qué Mabula?

Surge de la unión de mi nombre y el de mi madre, que se llama Mabuse.

¿Es más dura la vida de empresaria que la de colaboradora de televisión?

Bueno... más o menos igual. A esto también hay que echarle muchas horas y mucha dedicación. Ponerla en marcha no ha sido fácil, por motivos informáticos y por dar con una imagen que te guste y que quieras expresar en la página.

Hace poco más de un año se produjo su polémica salida de El Chiringuito. ¿Qué balance hace ahora de todo aquello?

Para mí El Chiringuito es algo pasado completamente. Me ha aportado una buena experiencia, pero ahora me quiero desvincular totalmente del mundo del deporte. Volver a la tele ahora está muy difícil, siempre está la misma gente, los mismos programas y no hay muchas oportunidades. Lo único que me han ofrecido alguna vez es ser concursante de reality y yo ahí no me veo. No va ni con mi forma de ser ni con mi persona. Yo soy una persona nada polémica, ni tengo ese carácter para hacer frente a los problemas que se pueden plantear en ese tipo de programas. Lo descarté totalmente. No le cierro puertas a la tele, pero no me han ofrecido nada con lo que yo me sienta a gusto.

¿De qué realities la llamaron?

De programas como Supervivientes, Gran Hermano VIP...

¿Ha vuelto a tener contacto con alguno de tus compañeros de El Chiringuito?

No, ninguno. La verdad es que no hemos vuelto a hablar.

Si Pedrerol te ofreciera volver, ¿lo aceptaría?

No, hombre. Eso es una etapa totalmente cerrada y no me sentiría a gusto regresando a ese programa. Es algo que no quiero y no me lo planteo.

¿Cree que el hecho de que su salida estuviera envuelta en polémica le ha podido perjudicar en su futuro en la televisión?

A lo mejor sí. Como se han dicho tantas cosas a través de los medios... Algunas eran mentira y otras verdad. Dijeron que si me habían despedido y eso no fue así.

Tuviste un papel episódico en Centro Médico...

Sí, tampoco le cierro puertas a ser actriz. Me gusta bastante.

¿Le han ofrecido algo más en ficción?

La verdad es que no...

Si tuviera que elegir una serie de televisión en la que le gustaría aparecer, ¿cual sería?

Pues en La Casa de Papel.

