El viejo conflicto de Miguel Bosé con María Patiño: "Un día me despellejó en la radio" Ecoteuve.es 19/10/2018 - 16:10 0 Comentarios

"No me lo tomé de forma personal, sino por lo que representaba como colaboradora de corazón"

Miguel Bosé es el personaje de la semana. La ruptura con su pareja, Nacho Palau, con quien se habría repartido los cuatro hijos que tienen a través de gestación subrogada ha dado mucho que hablar. El tema se trató en Sálvame, donde Lydia Lozano tuvo un desliz recordando cómo ella presentó a Miguel Bosé y Kiko Hernández.

Por otra parte, María Patiño intentó explicar la "fobia" de Bosé hacia los medios de comunicación recordando el día que el cantante le atacó con unas declaraciones.

"Un día en la radio a mí me despellejó. Yo no trabajaba en esta cadena y pidió que me hicieran unas determinadas fotos para Interviú", relató. "Dijo: 'Quiero que esto le pase a María Patiño", comentó la colaboradora.

"Pero yo no me lo tomé de manera personal, sino por lo que representaba por ser una colaboradora del corazón", explicó. "Miguel Bosé ha desarrollado una fobia muy mala contra los medios en general".

'Sálvame' localiza a Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé

Por otra parte, el programa consiguió ponerse en contacto con Nacho Palau, la expareja de Miguel Bosé. "No puedo contestarte a nada, tete", respondió alperiodista que le preguntaba por la situación. "Está todo bien. Muchas gracias. Muy amable".

PUBLICIDAD