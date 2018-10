Amaia reaparece sin depilar y estalla contra el tópico de la rivalidad entre mujeres: "Eso es una mierda" Ecoteuve.es 19/10/2018 - 13:36 0 Comentarios

La ganadora de 'OT 2017' vuelve más combativa que nunca contra el machismo

Roi, Ana Guerra, Cepeda, Aitana, Miriam, Agoney... son varios de los triunfitos que se han convertido ya en auténticas estrellas mediáticas. Es rara la semana en la que alguno de ellos no aparezca en televisión o en el photocall de algún evento aprovechando el tirón que están teniendo tras su salida de la Academia de OT 2017.

Sin embargo, hay un importante rostro de la edición que ha decidido no llevar la misma estrategia y sus apariciones ante las cámaras o e redes sociales son infinitamente más reducida. Se trata nada más y nada menos que de Amaia, la gran ganadora del talent musical de TVE.

La navarra, que ha elegido Barcelona como su ciudad de residencia, se encuentra centrada en la preparación del que será su primer y esperado trabajo discográfico. No obstante, este jueves decidió hacer un alto para acudir a los premios Cosmopolitan que se celebraron en una famosa sala del centro de Madrid.

Amaia acudió a la cita acompañada de Aitana, Ana Guerra y Miriam, compañeras con las que protagonizó el número de agosto de la mencionada revista. Las cuatro hablaron para el canal Cosmopolitan y navarra protagonizó un momentazo con una de sus habituales salidas a la hora de hablar sobre feminismo.

"¿Qué pensáis de ese estereotipo de que las chicas no pueden estar juntas porque hay rivalidad y peleas entre ellas?", preguntó la reportera. "Pues es una mierda, la verdad...", empezó diciendo provocando la sorpresa y risas del resto por la naturalidad de sus palabras. "Eso es algo que ya está desfasado...", explicó antes de contar que esto fue algo que le preguntaron mucho a ella y Aitana al salir de OT. "Se nos rivalizó bastante", aseguró desmintiendo que fuera algo cierto.

No fue esta la única reivindicación feminista de Amaia durante su asistencia al evento. Los fans de la cantante han aplaudido que la joven se plantara ante los focos con sus piernas sin depilar en el photocall organizado por la conocida revista de belleza femenina.

Amaia sigue de esta manera fiel a sus ideas sobre su imagen y comprometida con el feminismo. Ya en la Academia de OT, la artista sorprendió con un alegato a favor de no-depilación de las mujeres. "¿Sabes qué? Que no me voy a depilar las piernas, porque las mujeres también tenemos pelo", le decía a Aitana, que se animaba y veía con buenos ojos su propuesta. "Tengo muchísimo pelo, pero me la suda", remató.

amaia sin depilar menuda reina pic.twitter.com/dh7KKvvxBv — raquel ? (@raquelsm95) 18 de octubre de 2018

Espero que algún día no depilarse deje de ser un acto rebelde y valiente. Mientras tanto, te admiro @Amaia_ot2017 ; te valoro y envidio tu seguridad para posar con pelos en las piernas en un evento de Cosmopolitan. https://t.co/LRzCxZqrAc — Naiara González G. (@naiaragonzalezg) 18 de octubre de 2018

Grande @Amaia_ot2017 siendo ella misma, sin importarle los protocolos, y acudiendo sin depilar a una alfombra roja. Un aplauso para ella ???? #AmaiaDeEspaña pic.twitter.com/AUoou8eKaf — Famosos Love (@famososlovees) 18 de octubre de 2018

Fuera de coñas, tiene los ovarios muy bien puestos para presentarse en un evento de este calibre sin depilar

Olé Amaia! Unos principios admirables ???? https://t.co/xHrfU1GKxc — Eleena (360) ????? (@Luucelee_) 18 de octubre de 2018

¿Soy yo o Amaia es REINA incluso en estos premios patrocinados por marcas de belleza que dan una imagen equivocada de la mujer con las piernas sin depilar?



PREGUNTO https://t.co/4zdzjnpcvx — Pietro (@PietroXXavier) 18 de octubre de 2018

No soy fan de Amaia pero que haya ido al cosmopolitan sin depilar ha hecho que se gane mi aplauso... — ROSALÍA (@sarahhselena) 18 de octubre de 2018

