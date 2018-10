Nueve momentos del capítulo más feminista de 'Cuéntame': "Hemos venido a deciros que no estáis solas" Marco Almodóvar 19/10/2018 - 11:38 0 Comentarios

Cuéntame cómo pasó volvió a llevarse los aplausos este jueves con el capítulo 343, La antena colectiva, al tratar los temas del machismo, la violencia de género y la hipersexualización. Las mujeres tomaron el poder en su episodio más feminista, que anotó récord de temporada con un 15,8% de audiencia. Otro ejemplo más de servicio público de la serie de TVE después del gran alegato a la memoria histórica de hace unas semanas con Herminia de protagonista.

Ambientado en 1988, el capítulo arrancó con una mujer escapando de las palizas de su marido. Y, aunque han pasado 30 años y ha habido notables avances, la mujer sigue luchando por la igualdad en 2018 como lamentó la voz en off de Carlitos (Carlos Hipólito). ¡OJO SPOILERS!

"Todo lo que sucedió en aquel enero de 1988, podría volver a suceder hoy, exactamente igual de la misma manera. Me gustaría decir que ha llovido mucho desde entonces, pero a lo que la vida de las mujeres de todo el mundo se refiere, me temo que apenas ha empezado a chispear", se escuchó.

- "¡Vaya horitas Merche!"

Una de las primeras escenas del capítulo, muestra el comportamiento machista de Antonio reprochando a su mujer que tuvo que hacerse la cena porque no estaba ella. "¡Vaya horitas Merche, que me he tenido que hacer la cena". El patriarca de los Alcántara lía la de San Quintín en la cocina para hacer una tortilla de patatas y Herminia pone el toque de humor: "Un hombre en una cocina es como una almorrana". Por otro lado, Bruno (Óscar Casas) y María (Paula Gallego) representan a una nueva generación en la que al hombre no le cuesta ponerse el delantal para cocinar.

- Inés y el 'pezón gate' de Sabrina

La Nochevieja de 1987 estuvo marcada por el pezón gate de Sabrina durante su actuación de Boys, boys, boys. El escándalo de la italiana se comentó durante semanas en nuestro país. En Cuéntame, Oriol, el hijo de Inés, ve el momento junto a Marcos y Mike, algo que no gusta nada a su madre, que se niega a que el pequeño crezca cosificando el cuerpo de la mujer: "Me gustaría que mi hijo creciera pensando en que una mujer es algo más que una teta".

Pues es verdad. Sabrina y su 'Boys, boy,s boys' causó sensación en todo el país en 1987 y 1988. Aquí la vemos en 'A tope'. ¡En el programa en que se estrenó, además, el videoclip 'Bad' de Michael jackson! --> https://t.co/9J0PbZasvn #CuéntameMujer pic.twitter.com/MznzgxZyLl — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) 18 de octubre de 2018

- El acoso de Chema a Deborah

Chema (Miguel Hermoso), el jefe de Toni en TVE, aprovecha que el periodista no está para acosar a su novia, Deborah (Paloma Bloyd) mientras se agachaba a coger unas cervezas de la nevera. Ella no lo consiente y estalla: "Has pasado tu pene por mi culo".

- El momento 'ferretería' con Mercedes

Mercedes representa a la mujer luchadora en un mundo de hombres. Al no estar Antonio, decide ir a una ferretería para comprar el material necesario para que el antenista arregle la antena de la comunidad. Al entrar, todos los hombres la miran y el ferretero la hace de menos. Sin embargo, Merche no se achanta y demuestra que no por ser mujer se es menos inteligente: "Soy economista. ¿Sabe quién es Milton Friedman. Premio Nobel de Economía de 1976".

- "El próximo siglo, las mujeres serán lesbianas"

Al llegar Mercedes al barrio, se lamenta de lo sucedido y del comportamiento de los hombres: "¿No os parece que hay días que los hombres nos tratan como extraterrestres?". Casandra (Carmen Balagué) contesta así: "El próximo siglo, todas las mujeres se van a hacer lesbianas. Ya lo veréis".

- El pavor a la igualdad

La conversación entre Antonio y Cuco durante su jornada de pesca deja patente el pavor que existía en esa época a la igualdad entre hombres y mujeres: "Yo tengo miedo a las mujeres. Fíjate, aunque nunca se lo he dicho a nadie. Empezando por mi madre".

- Paquita, ¿maltratada?

Paquita (Ana Arias) sorprende con su visita después de una presunta discursión con su novio Venancio. Una de sus hijas da la voz de alarma al pegar a sus hermanas y llamarlas "zorras". Por eso, su tía Mercedes decide hablar con ella por si estuviera viviendo una situación de violencia doméstica, aunque esta decide no desvelar nada. "¿Vamos a seguir cómo si no pasase nada? Los niños imitan lo que ven en casa".

- "No quiero que seas mi esclava"

Otro momentazo del capítulo lo protagoniza Carlos (Ricardo Gómez). Al llegar de trabajar, Karina (Elena Rivera) le pregunta si quiere que le caliente la cena, pero él se niega. "Me siento como mi padre con mi madre, ella todo el día a su servicio", dice. "No quiero que seas mi esclava, joder".

- "Que sepáis que no estáis solas"

El cierre del capítulo lo borda. Acompañada de sus amigas, Mercedes decide ir a la casa refugio de las mujeres maltratadas: "Hemos venido a ayudar, que venimos a quedarnos, pero sobre todo venimos a decir que no estáis solas". Un mensaje dirigido a las mujeres de 1988, pero también a las de 2018.

"Pero sobre todo hemos venido a deciros que no estáis solas" ???????????????? Qué gran cierre para #CuéntameMujer, ¡esperamos que os haya gustado! https://t.co/QgOJQbyU0g pic.twitter.com/oIXogp92nF — La 1 (@La1_tve) 18 de octubre de 2018

