Ana Rosa Quintana anuncia que tuvo cáncer de mama: "Mi marido y yo lo pasamos mal"

"Venía al programa y luego me iba a dar radioterapia", ha desvelado la presentadora de Telecinco

"Me diagnosticaron el tumor en una radiografía, animo a todas las mujeres a que se las hagan"

Ana Rosa Quintana ha anunciado por sorpresa un episodio de su vida que se desconocía: tuvo cáncer de mama hace ocho años, en 2010. "Mi marido y yo lo pasamos mal, porque nuestros hijos eran muy pequeños, pero afortunadamente el pronóstico fue bueno".

Coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Mama, la presentadora ha explicado que todo ocurrió en 2010. "Hace ocho años tuve un tumor de mama. Me lo diagnosticaron en julio y me operaron el 2 de agosto de 2010. Era un cáncer de mama grado uno, prácticamente nada. Tuve radioterapia. Venía aquí todos los días, hacía el programa y luego me iba a darme radio. No cogí la baja".

"¿Por qué no lo conté? Mis hijos tenían 6 años y no quería que se asustaran. Mi madre era muy mayor y me prometí que no lo diría hasta que mi madre no estuviera", ha relatado Ana Rosa Quintana en su programa de Telecinco.

"También pensé en que si lo contaba y luego se volvía a repetir, a las personas a las que hubiera animado igual les entraba miedo", ha continuado.

Ana Rosa: "Me diagnosticaron el tumor en una mamografía"

Ana Rosa Quintana ha explicado que ella "nunca se hubiera encontrado el tumor por la zona en la que estaba" y que se lo diagnosticaron gracias a una mamografía.

"Fue un disgusto, lo pasamos muy mal mi marido y yo. Estuve muy preocupada", ha confesado la conductora. "El pronóstico fue el mejor posible y tuve unos médicos maravillosos. Animo a todas las mujeres a que se hagan las revisiones, que no tengan miedo".

