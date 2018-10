Anuar Beno: así es el hermano modelo de Asraf y figura emergente de 'GH VIP' Ecoteuve.es 19/10/2018 - 10:25 0 Comentarios

Ha trabajado como modelo y estudia interpretación en la escuela de Cristina Rota

La vida de GH VIP transcurre en la casa de Guadalix de la Sierra pero también fuera, en los platós de Telecinco. Y es ahí donde Anuar Beno, hermano de Asraf, se ha convertido en uno de los nombres que más protagonismo está empezando a tomar.

Anuar es modelo y actor; estudia en la escuela de Cristina Rota. En GH VIP ejerce como defensor de su hermano Asraf y ha conseguido defenderse con soltura en la complicada selva que lideran los más experimentados colaboradores que comentan el reality.

Ahora también es noticia por la buena relación que tiene con Isa Pantoja, quien estuvo muy cerca de Asraf durante su estancia en GH VIP. De hecho, se le ha visto con ella y sus amigas de fiesta en los últimos días varias veces.

Anuar se acerca a Chabelita

Pero hay más. Han empezado a especular con un supuesto acercamiento de Chabelita y Anuar. "Si tanto quieres hablar con Asraf, ¿por qué has pasado la noche con su hermano pequeño?", espetó Omar Montes a Isa este jueves. "Que yo quiera hablar con Asraf no quita que su hermano no pueda quedarse en casa de mi amiga. Y yo estoy soltera desde que tú me dejaste y puedo hacer lo que me dé la gana", respondió ella.

Anuar también ha hablado de lo que supuestamente pasó entre su hermano e Isa. "Me dijo que se besaron pero no se liaron", dijo el joven, desmontando así el argumento de Chabelita, que insiste en que no pasó nada.



La presencia de Anuar no solo es habitual en la gala de los jueves. También acude los martes y al debate de los domingo. Sálvame y Deluxe también ha contado recurrentemente con su presencia.

