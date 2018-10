Netflix rueda una comedia con Marisa Paredes, Blanca Suárez y Amaia Salamanca Ecoteuve.es 19/10/2018 - 10:08 0 Comentarios

Macarena García y Belén Cuesta completan el grupo protagonista de 'A pesar de todo'

Rossy de Palma, Maxi Iglesias, Carlos Bardem, Juan Diego y Tito Valverde también participan

Netflix comienza el rodaje de A pesar de todo, una nueva película original que formará parte del amplio abanico de contenido en español que estará disponible próximamente en la plataforma para todo el mundo.

Blanca Suárez (Las Chicas del Cable, El Bar), Amaia Salamanca (Tiempos de Guerra, Perdida), Macarena García (La Llamada, La Otra Mirada) y Belén Cuesta (La Llamada, Paquita Salas) interpretan a Sara, Lucía, Sofía y Claudia, cuatro hermanas cuyas vidas y personalidades son diametralmente opuestas.

Tras la muerte de su madre Carmen, interpretada por Marisa Paredes (La piel que habito, Todo sobre mi madre), las cuatro hermanas volverán a reencontrarse en Madrid para despedirse de ella y por un breve espacio de tiempo tendrán además que aguantarse, conocerse y aceptarse en esta estrambótica comedia de enredo.

El resto del reparto lo completan Rossy de Palma (Julieta, Señor dame paciencia), Juan Diego (No sé decir adiós, Anochece en la India), Maxi Iglesias (Asesinos Inocentes, Ingobernable), Carlos Bardem (Club de Cuervos, Pickpockets), Tito Valverde (El Príncipe, Que baje Dios y lo vea), Emilio Gutiérrez Caba (Palmeras en la nieve, El árbol de la sangre) y Joaquín Climent (Pieles, El Bar).

A pesar de todo está dirigida por la argentina Gabriela Tagliavini (Cómo cortar a tu patán, La frontera del crimen) y producida por Teresa Fernández-Valdés y Ramón Campos de Bambú Producciones.

Teresa Fernández-Valdés ha comentado: "Es apasionante saber que nuestra relación con Netflix no ha hecho nada más que empezar. Emprender este nuevo proyecto juntos y, en esta ocasión, de cine nos motiva especialmente porque nos permitirá explorar nuevos géneros que hasta el momento no habíamos compartido. No podemos estar más felices con el poderoso casting que nos acompaña. La historia es una comedia muy especial y única y Netflix nos ha permitido defender la película tal y como la hemos imaginado".

PUBLICIDAD