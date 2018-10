Máxima tensión ente Isa Pantoja y Techi, expulsada de 'GH VIP': "Se me ha ido la olla" Ecoteuve.es 19/10/2018 - 8:56 1 Comentario

Pidió perdón a Chabelita por acostarse con Omar Montes, el ex de la hija de la tonadillera

"El daño ya está hecho. No quiero más amigas como tú", contestó Isa

"Te pido perdón". Techi se disculpó con Isa Pantoja a su salida de GH VIP. Fue expulsada por el público en un cara a cara que perdió ante Miriam Saavedra, cada vez más favorita.

Techi, "mejor amiga" de Isa en los quince días que duraron juntas en el reality de Telecinco, tardó 24 horas en acostarse con Omar, ex de Isa que, a su vez, había roto con ella el día de la expulsión de la joven por, supuestamente, liarse con Asraf.

"Ojalá Dios me ponga a menos amigas como tú y a ti más como yo. Acepto tus disculpas pero el daño está hecho. No me hables más del cariño falso que me tenías", espetó Isa Pantoja.

¿Se liaron Isa Pantoja y Asraf?

"Se me ha ido la olla pero ni los buenos son ten buenos ni los malos tan malos", añadió Techi, que criticó lo que su ex "mejor amiga" había hecho con Asraf.

Isa mantiene que no llegó a hacer nada con él pero Techi asegura que sí y que Chabelita de lo dijo "con gestos" y no "verbalmente", tal y como había dicho inicialmente. "Vas de auténtica y de sincera pero no lo eres", añadió Techi.

