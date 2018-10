La Gallina Caponata dice adiós a 'Barrio Sésamo' 50 años después

Tras casi 50 años dándole vida a La Gallina Caponata o a Óscar El Gruñón en Barrio Sésamo, se retira de escena Caroll Spinney. En un comunicado, el actor ha asegurado que "antes de venir a Barrio Sésamo, no sentía que estuviera haciendo nada importante".

"La Gallina Caponata me ayudó a encontrar mi propósito. Incluso ahora que abandono mis personajes, siento que siempre seré La Gallina Caponata. ¡E incluso Óscar, de vez en cuando", ha comentado en un comunicado el intérprete que comenzó a darle vida a estos personajes en 1969, cuando se estrenó el espacio.

Caroll Spiney se mostraba emocionado en este comunicado, expresando que este trabajo fue el que le llevó a su verdadera vocación, pero también entiende que es hora de que el longevo programa evolucione.

Los elegidos para seguir dando vida a La Gallina Caponata y a Óscar El Gruñón son Matt Vogel y Steve Whitmire, que ya han trabajado antes con el marionetista en Barrio Sésamo.

Long-time puppeteer Caroll Spinney has announced that he is stepping down from the roles of Big Bird and Oscar the Grouch. Spinney is pleased that his iconic roles will be carried on by puppeteers Matt Vogel and Eric Jacobson. Learn more: https://t.co/BALgkIPI5q pic.twitter.com/sGMDjqLklQ