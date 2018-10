La sorprendente reacción de Vicente y Cepeda al libro de Aitana: "Mereció la pena no dormir" Ecoteuve.es 18:57 - 18/10/2018 0 Comentarios

El joven y la finalista de 'OT 2017' confirman con este gesto su buena relación

Continúan haciéndose públicas la felicitaciones a Aitana por su primer libro, La tinta de mis ojos. La última, y tal vez la más sorprendente, ha sido la de su ex pareja, Vicente Rodríguez, con quien aún mantenía una relación estando dentro de la Academia de OT.

A altas horas de la noche, Vicente subía una historia de Instagram con una foto del libro y con el siguiente texto: "Terminado. Ha merecido la pena no dormir, no puedo estar más orgulloso del trabajo que has hecho. Gracias y enhorabuena", ha escrito el joven en un aparente gesto de reconciliación entre ambos. Sin embargo, Vicente y Aitana continúan sin seguirse en sus respectivos Instagram.

El otro ex de la cantante, Cepeda, tampoco dejó pasar la oportunidad de felicitar a Aitana por la reciente publicación de La tinta de mis ojos: "Un libro, al igual que una canción, trata de transportarte a lugares donde no habéis estado, de entender un mundo interior mil veces más complejo de lo que pensáis y de ver con unos ojos que no son los tuyos. Gracias Aitana.". No obstante, este gesto sí que fue agradecido públicamente por la joven en Twitter.

Un libro, al igual que una canción, trata de transportarte a lugares donde no habéis estado, de entender un mundo interior mil veces más complejo de lo que pensáis y de ver con unos ojos que no son los tuyos. Gracias @Aitanax ... mañana podréis vivirlo. pic.twitter.com/iliYvOuGTz — Luis Cepeda (@cepedaoficial) 17 de octubre de 2018

Aitana se encuentra en un dulce momento profesional tras vivir algunos duros momentos como fueron las dos rupturas sentimentales que ha vivido en muy poco tiempo. De hecho, la idea de escribir un libro surgió a raíz de estas dificultades: "Al salir de OT, no sabía con quién hablar, tenía a mis padres y mi familia, pero era un momento de sentir que nadie me entendía", explicaba la segunda finalista de OT 2017 en la presentación de La tinta de mis ojos.

