Joan Garrido, sobre la polémica de la 'mariconez' en 'OT': "No entendí los abucheos a Ana Torroja"

ECOTEUVE.ES entrevista al último expulsado del talent musical de TVE

"Itziar Castro no es como los Javis, pero tiene muchísimo nivel y nos ha ayudado"

"Estar nominado siempre es difícil, hace que no llegues a fluir del todo"

Joan Garrido lleva apenas unas horas fuera de la Academia de OT 2018 y aun no es consciente de la que se ha liado con la polémica de 'mariconez' en la canción de Mecano que interpretaron María y Miki. Empezaron a serlo tras los gritos de 'estupidez' y los abucheos a Ana Torroja por parte del público presente en plató.

"Yo no era muy consciente de lo que estaba pasando y no entendí lo de los abucheos. Pero bueno, acabo de salir y no estoy muy al corriente de esto", asegura a ECOTEUVE.ES el balear para justificar que "prefiere no opinar sobre el tema".

Además, considera que María ha sido favorita estrictamente por motivos musicales, no porque se beneficiara de lo ocurrido. "Se ha esforzado esta semana, ha trabajado mucho, le ha salido una voz que nunca la había sacado y eso es de admirar", declara antes de salir en defensa de Itziar Castro, que ha sido cuestionada en las primeras semanas del concurso por la falta de emoción que lograban los concursantes en sus canciones.

"Es una gran profesional y nos ha ayudado muchísimo con la Interpretación. Cada uno es como es. Ella no es como los Javis, pero tiene muchísimo nivel y cada uno enseña a su manera. Yo estoy encantado de haberla podido tener como profesora", reflexiona.

¿Te esperabas ser expulsado? ¿Qué crees que ha faltado para convencer al público de que te quedaras?

No me lo he planteado. Esto es un concurso y hay más gente. Damion lo hizo súper bien y creo que al final la gente se queda con la mejor actuación, con la persona que cree que debe quedarse por el motivo que sea. No creo que sea algo solo mío. Yo podía haberlo hecho mejor, pero el factor de que Damion lo hiciera tan bien influyó en que fuera yo el expulsado.

Sales después de que te nominaran en todas las galas del concurso. ¿Te has sentido inferior al resto de tus compañeros?

Inferior no. Todos los que estábamos ahí, lo estábamos por alguna razón. Cada uno era diferente y cada uno tiene sus cosas buenas. Lo que tiene uno de bueno no lo tiene otro y era como que cada uno ponía su parte. Es verdad que estar nominado siempre es difícil. Intentas dar tu máximo y todo era como una montaña rusa. Empiezas la semana, vas mejorando y haciéndolo lo mejor posible para llegar a la gala y que te nominaran. Que te pongan en duda hace que vuelvas a empezar de cero y no llegar a fluir del todo.

¿Consideras justas todas las nominaciones o crees que en alguna gala no te lo mereciste?

El jurado es el que decide y tienen sus criterios. Yo estoy contento con todas las actuaciones que hice, pero depende del nivel de los demás, de lo que el jurado pueda percibir y yo no... ¿Justo? Si es la decisión del jurado, hay que aceptarlo.

¿Crees que se pasaron cuando te dijeron que habías cantado "como una trompeta de feria"?

Cada uno tiene su opinión y su forma de expresarse...

¿Crees que es necesario utilizar esos términos en las valoraciones? ¿Os afectan demasiado?

La manera en que te dicen las cosas puede afectar más o menos, pero el mensaje es el que es te lo digan de una manera o de otra. Hay que quedarse con el mensaje y no con las formas. Cada uno es libre de expresarse como pueda.

¿Cómo habéis afrontado las críticas del jurado o de Noemí sobre el hecho de que no lograbais transmitir ni emocionar?

Nosotros trabajamos para dar el máximo y nos dijeron eso como un toque de atención. Nosotros nos intentamos animar y nos pusimos las pilas. Creo que en esta gala se ha visto que hemos hecho un cambio.

En ese momento, muchos cuestionaron a Itziar Castro. ¿Os ayudan sus clases de Interpretación? ¿Están a la altura de la de los Javis en OT 2017?

Itziar es una gran profesional y nos ha ayudado muchísimo con la Interpretación. Es algo que yo no había explorado nunca y gracias a ella he aprendido muchas cosas. Cada uno es como es. Ella no es como los Javis, pero tiene muchísimo nivel y cada uno enseña a su manera. Son todos unos grandes profesionales y lo hacen muy bien. Estoy encantado de haberla podido tener como profesora.

¿Hay presión por la sombra de OT 2017?

Cada programa es diferente y nosotros lo estamos haciendo a nuestra manera. Presión por eso yo creo que no, creo que hay más presión por el hecho de querer hacerlo bien todas las galas y dar un buen espectáculo.

La gala de ayer estuvo envuelta en polémica por el asunto de la 'mariconez' en la canción de Mecano. ¿Qué opinión tienes de todo lo ocurrido?

Yo no era consciente de lo que estaba pasando y tampoco entendí lo de los abucheos. Pero bueno, acabo de salir y no estoy muy al corriente de esto. Prefiero no opinar sobre el tema.

Pero cuando escuchaste los gritos de 'estupidez' por parte del público tras la actuación de María y Miki, ¿qué dijisteis? ¿Qué pensasteis?

No sabíamos por qué estaba pasando eso. Sabíamos que se había hablado con según qué personas, pero no sabíamos que eso había tenido repercusión fuera.

¿Con qué personas se habló?

Con José María Cano.

¿Crees que a María le ha beneficiado la polémica para ser favorita?

Es favorita porque se ha esforzado esta semana, ha trabajado mucho, le ha salido una voz que nunca la había sacado y eso es de admirar. Ha sido por aspectos musicales. No estoy enterado de lo demás, pero ella se lo ha trabajado mucho, logró un gran feeling con Miki y la actuación fue muy chula. Claro que es una favorita.

Miki es tu gran amigo dentro de la Academia. ¿Crees que ganará OT 2018 o tienes otro nombre en mente?

El primer día dije que sería Famous, pero es muy difícil decir a uno solo. Hay gente muy buena y que puede dar mucho más de lo que está dando. Miki es un claro favorito, pero no te puedes mojar con nadie porque hay varios que pueden ser ganadores.

Dejas a Alba muy tocada en la Academia. Esta mañana se ha despertado llorando al recordar que ya no estabas. ¿Qué ha significado ella para ti en el concurso?

Alba para mí ha sido muy importante. Me ha ayudado muchísimo y siempre que tenía un problema acudía a ella. Es una bellísima persona. Sabe aconsejarte, ponerse en tu lugar y es una buenaza.

Carlos Right anoche en El Chat estaba roto. ¿Cómo crees que gestionará su nominación esta semana?

Carlos tiene una garra que a mucha gente le gustaría tener. Tiene un potencial increíble y mucha fuerza. El hecho de estar nominado junto a Dave, que son muy muy amigos, le ha tocado bastante. Con el paso de la semana van a ir a más y van a estar a tope como el primer día.

¿Te gustaría ir a Eurovisión?

Me parecería algo fantástico. Eurovisión es un certamen en el que se une muchísima gente por un mismo arte, que es la música. Y sería una pasada ir o ver a alguno de mis compañeros allí cantando.

Si fueras a Eurovisión, ¿qué estilo musical llevarías?

Yo llevaría algo de funky. Lo disfrutaría y a la gente le gustaría que fuera algo así para bailar.

¿Eras consciente de que tu trasero triunfaba tanto?

(Ríe). Me sorprende bastante. Me sorprendió ya el día en el que en vestuario me pusieron unos pantalones un poco apretados y Miki se fijó en mi culo y no entendía nada. Poco se fueron uniendo otros y de repente todo el mundo estaba hablando de mi culo. Ahí dije: 'Aquí está pasando algo'. Es una cosa que no me la esperaba, la verdad.

¿Te molesta que se hable de ello?

No, para nada. No es nada malo, yo lo veo como una cosa buena. (Ríe).

Todos los años los fans del programa relacionan a los concursantes. ¿Hay algo de cierto en eso de 'albalia' o 'julright'?

Nosotros no hemos notado nada. Hay muy buen rollo entre todos y no diría que haya ninguna pareja ni nada. Todos nos llevamos súper bien y somos muy buenos compañeros.

