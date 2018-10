La gran bronca entre Pedrerol y Luis Enrique de hace 20 años se hace viral: "Tu pregunta me parece una tontería" Ecoteuve.es 18/10/2018 - 12:27 0 Comentarios

'Bakalá', programa de Movistar+, rescata el enfrentamiento ocurrido en 1998

Luis Enrique, muy enfadado con Josep Pedrerol hace 20 años

Una brutal pique entre Luis Enrique y Josep Pedrerol ocurrido se ha hecho viral 20 años después. La culpa lo tiene Bakalá, programa que se emite en #Vamos, el nuevo canal deportivo que nació en Movistar+. [Pedrerol consigue el mejor arranque de temporada con 'Jugones' y destrona a 'Deportes Cuatro']

El que ahora es seleccionador absoluto de España - por entonces militaba en el Barça de jugador - se enfrentaba en la zona mixta con un jovencísimo Pedrerol en su etapa en Canal Plus.

El periodista reprochó a Luis Enrique que el equipo culé no conseguía ganar en plena recta final de temporada disputándose la Liga con el Real Madrid: "Parece que ni Barça ni Real Madrid quieran ganar la liga. Los equipos que vienen detrás intentan apretar porque estáis perdiendo muchas oportunidades".

Sus palabras no sentaron muy bien a Lucho, que se tomó el mensaje de Pedrerol de forma literal "sin entender la metáfora": "Tu pregunta me parece una tontería". Pedrerol no se quedó callado y remató: "En televisión, las comillas no se pueden poner, se interpretan". "A mi me parece absurda tu respuesta", sentenció Josep.

- Luis Enrique: "Tu pregunta me parece una tontería"

- Pedrerol: "A mí me parece absurda tu respuesta" pic.twitter.com/u2xVVg9P6L — #Vamos de Movistar+ (@vamos) 17 de octubre de 2018

