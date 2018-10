Cacerolada y amenazas contra Chicote: "¡Vete ya, no te queremos más!" Ecoteuve.es 18/10/2018 - 11:01 0 Comentarios

'¿Te lo vas a comer?' sacó a la luz las pésimas condiciones de la residencia Bellavista, en Salamanca

Ya lo avisó Chicote en el FesTVal de Vitoria: "Me he metido a saco donde no me han llamado". ¿Te lo vas a comer?, su nuevo programa en La Sexta ha conseguido levantar las ampollas a más de uno y provocar un papelón a Servicios Sociales después de que el cocinero sacara a la luz las pésimas condiciones del servicio alimentario de la residencia Bellavista, en el municipio Castellano de Moriscos, Salamanca. ¿Te lo vas a comer? firmó un sensacional 14% en La Sexta.

El cocinero recogió el testimonio de un padre y una hija que contaron que tuvieron que internar a su madre, enferma de alzheimer. Desgraciadamente, en apenas 15 días, la mujer murió tras salir en coma al estar deshidratada por no comer ni beber, lo que provocó que sus riñones dejaran de funcionar.

Además, Chicote pudo comprobar cómo la carne que cocinaban en la residencia venía directa de la granja en "bolsas de basura" y que los internos tenían que completar la leche con agua porque no había suficiente.

El chef intentó hablar con la directora pero no pudo conseguirlo, aunque, más tarde, sí pudo hablar con el propietario por teléfono: "Yo hablaré delante de un juez, usted es un entretenedor".

La cosa no acabó aquí, ya que Chicote fue recibido con una cacerolada en su vuelta a la residencia Bellavista. Después, el chef fue al ayuntamiento para hablar con el alcalde y los mismos operarios le siguieron al grito de: "¡Chicote vete ya, no te queremos más!".

La tensión fue aumentando por momentos hasta el punto de que el equipo de La Sexta recibiera empujones y amenazas, a lo que Chicote intentaba calmar: "¡Suave, eh! Finalmente, el cocinero no pudo charlar con el alcalde, pero sí con la gerente de Servicios Sociales de Salamanca, que afirmó saber las irregularidades y estar "manos a la obra" con ello.

