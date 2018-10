Eva González presentará 'La Voz': "Sé que es un riesgo pero voy a darlo todo; si me la 'pego' ya me levantaré" David Saiz 18/10/2018 - 10:59 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con la presentadora horas después de anunciarse su fichaje por Atresmedia

"No buscaba el cambio. La Voz ha llamado a la puerta y yo la he abierto", se sincera

"Creo que nadie se ha enfadado por irme de Masterchef, ni la productora ni TVE"

Eva González es la nueva presentadora de 'La Voz' en su etapa en Antena 3.

23.30 del miércoles 17 de octubre de 2018. Eva González entra en un hotel de Madrid donde le espera un buen puñado de periodistas para entrevistar por primera vez a la flamante nueva presentadora de La Voz. Acaba de salir de El Hormiguero, el primer plató que pisa en Antena 3 tras su fichaje por la cadena. Es el bombazo televisivo del año.

El jueves pasado grabó la final de Masterchef Junior, el formato que le ha dado sus mayores días de gloria. "Ha sido todo muy rápido. Tres conversaciones y firmar". Y todo lo ha tenido que llevar en secreto, "callada y misteriosa" -parafraseando a Mario Vaquerizo- cuando alguien se preguntaba en su presencia quién iba a presentar La Voz. "Lo sabía Cayetano, mi madre y mi hermana".

¿Cuándo se enteraron tus compañeros de Masterchef y qué te han dicho?

Todos me han deseado mucha suerte. Tanto desde la productora, como mis compañeros. Pepe me ha dicho: '¿Te vas con la música a otra parte?' (Risas). Están felices porque lo ven como una oportunidad a la que no se le puede decir que no.

¿Se enteraron este miércoles???

Sí.

¿Te ha dado miedo el momento de decirles adiós?

No ha sido un trago fácil, porque hay un gran vínculo personal. Masterchef es una familia. Además, yo estaba cómoda en un programa y ahora salto a otro que es un riesgo.

¿Y cómo asumes ese riesgo?

Estoy preparada para asumir ese cambio. No sé cómo lo haré. Pero me apetece este riesgo y cumplir este sueño. Pero sí, supone salir de mi zona de confort.

No ha sido fácil tomar la decisión, ¿no?

No, porque Masterchef es un programa de mucho éxito en el que estaba muy cómoda. Llevo 6 años y 15 ediciones. Es dejar un titán para meterme en otro. Ha sido difícil, no solo por la parte profesional, sino por la personal, de todos los compañeros, el equipo, TVE, que me ha cuidado mucho. No es fácil tomar una decisión así pero, por otra parte, esto me hacía mucha ilusión. Yo veía La Voz y pensaba '¡qué suerte tiene Jesús [Vázquez]!'

¿Habías tenido más ofertas?

Había habido ofertas pero yo estaba muy bien. Si no hubiese sido La Voz, no me hubiese ido. La Voz es La Voz.

¿Cómo han sido estas semanas? ¿Pusiste en una balanza lo bueno y lo malo? ¿Lo pensaste mucho?

Soy muy visceral. Cuando me llamaron me asusté y colgué el teléfono pero luego me senté a escuchar. Fue hace muy poco tiempo.

¿Estabas cansada de hacer siempre lo mismo en Masterchef???

No, porque si me hubieran ofrecido otro programa que no fuese La Voz no hubiera dejado Masterchef.

¿No buscabas el cambio?

No, no. Han llamado a la puerta y la he abierto. Yo estaba cómoda en un programa de éxito como Masterchef y normalmente no te quieres mover de ahí.

¿Crees que alguien se lo ha tomado mal?

No. Tanto TVE como Shine me han dicho que adelante y suerte, que me lo merezco Todo han sido buenas palabras y buenos deseos. Creo que no se ha enfadado nadie.

¿Tienes contrato de cadena?

Tengo contrato de cadena con Antena 3.

¿Vas a hacer todas las ediciones, adultos, Kids y Senior???

Sí, las tres ediciones. La edición Senior me apetece mogollón, porque que te llegue una oportunidad así en el ocaso de tu vida Por otra parte, los niños también me gustan. De hecho, el jueves pasado acabé de grabar Masterchef Junior. Y la edición de adultos supone brindar a alguien la oportunidad de cumplir un sueño.

¿Cómo grabaste el último Masterchef sabiendo que te ibas?

Con mucha pena porque no se podía decir nada. El último día, cuando dije 'pónganle sabor a la vida', sabía que iba a ser el último.

¿Quién te gustaría que te sustituyese???

No me lo he planteado. He tenido tantas cosas en la cabeza que no lo he pensado. Los jueces están perfectamente capacitados para hacerlo y si eligen a alguien para presentarlo, estoy segura de que tanto TVE como Shine sabrán elegir bien.

¿Has hablado con Jesús Vázquez?

No, no hemos hablado. Sé que va a hacer un programa de postres y le deseo toda la suerte del mundo. Su listón es alto y eso me asusta. Es uno de los mejores comunicadores de este país. Es un reto y voy con humildad y miedo. Cuando uno tiene un cambio tan gordo te preguntas si estarás a la altura y esa pregunta también me la hago.

Como ha sido todo tan rápido, ¿te ha dado tiempo a reposarlo y ser consciente del cambio?

La decisión está tomada, meditada y soy consciente de la decisión que he tomado y voy con todas las consecuencias.

Imagínate que no sale bien.

Mi madre me dijo que el que no se moja no nada. Hay que arriesgarse. Y si sale mal, ha salido mal. Pero ¿Y si no lo intentas? No me puedo quedar con la cosa de qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. ¿Y si me pego una leche? Pues me la pegaré y me levantaré como le pasa a todo el mundo en la tele. Lo raro es presentar un programa durante seis años y otro durante diez.

¿Tu madre es la que más te ha motivado?

Mi madre me decía: 'Qué pena, ¿vas a dejar Masterchef? No te vayas a equivocar. Piénsalo bien'. Yo también he tenido mis dudas. No ha sido una decisión fácil de tomar pero me dejo llevar por mi corazón. Y si sale mal, no voy a ser la primera a la que le pase. Voy a intentar darlo todo, tengo ganas, ilusión, quiero trabajar y hacerlo bien.

¿Te planteas otro registro en Antena 3, al margen de La Voz, o retomar tu faceta como actriz???

Yo creo que soy malísima actriz. Se me da fatal. Lo que sé es que llego a una casa buena, donde me van a cuidar bien y donde voy a intentar trabajar lo mejor posible.

¿Te gustaría unas Campanadas con Pedroche?

No me lo he planteado. No sé. ¡Es que yo soy muy recatada! Yo siempre voy tapada hasta el cuello (Risas).

