La polémica "traición" de Julia en 'OT': salvó a Dave y dejó a Carlos Right nominado... y hundido

Los fans más acérrimos de la pareja de concursantes afearon el gesto a la gaditana

Vibrante noche la que se vivió este miércoles en el plató de Operación Triunfo 2018. El talent musical de TVE brindó a la audiencia una cuarta gala con muy buenas actuaciones, una macerada tensión a la hora de tratar la polémica de la 'mariconez', la posterior reivindicación del público presente en plató al grito de "estupidez" y varios giros de guion que pueden cambiar el transcurso del programa.

Uno de ellos llegó cuando Roberto Leal proclamó a María como favorita de la semana en una muestra de apoyo de los espectadores a la concursante después de todo lo ocurrido en los últimos días. La madrileña cruzó la pasarela y comenzaron unas nominaciones que dejaron a Noelia, Dave, Sabela y Carlos Right propuestos para abandonar la Academia.

Noemí Galera, en nombre de todos los profesores, salvó a Noelia y comenzó un 'juego de las pizarras' que a buen seguro va a dar que hablar durante la próxima semana. Sabela tenía todas las de ganar al pertenecer al 'grupo mayoritario' del programa y por la división de votos que se podía producir entre sus dos compañeros, afines al reducido 'team vacilOTe'. Al final el resultado estuvo más ajustado de lo que se esperaba y Sabela fue salvada por los concursantes por cinco votos frente a los cuatro que consiguió Dave. Carlos Right sólo consiguió aunar un apoyo.

Y, al contrario de lo que se podía prever, este no llegó por parte de Julia, concursante con la que guarda una más que especial amistad y con la que el público le ha relacionado especulando con un supuesto romance entre ambos. La gaditana decidió salvar a Dave, su compañero de actuación en la cuarta gala, y dejar a Carlos Right enfrentarse a la decisión del público. Esta decisión ha sido muy criticada por muchos de sus fans, que califican su maniobra de "traición".

A Carlos Right tampoco pareció sentarle del todo bien y así lo demostró cuando cruzó la pasarela y apenas hizo caso a Julia para dirigirse a Noelia y fundirse con ella en un largo abrazo. Enseguida, muchos espectadores recordaron a Aitana y su leal decisión de salvar constantemente a Cepeda hasta el día que fue expulsado en la edición pasada del concurso.

La madre de Julia le pide que recuerde a su novio

Durante la gala, los concursantes de OT 2018 pudieron ver las llamadas que recibieron por sorpresa el pasado jueves por parte de sus familiares. Una de las que más ruido generó fue la de Julia, que pidió a su madre que le dijera a Javi (El Caniji, su novio) que le quería mucho y que le mandara "un súper abrazo".

Fue entonces cuando su madre aprovechó la oportunidad de mandarle un mensaje en clave a su hija por todo el ruido que se está generando fuera por su posible relación con Carlos Right. "Yo no veo el momento, porque te echa mucho de menos, me imagino que igual que tú a él...", le dejó caer mientras ella respondía con un "por supuesto". ¿Habrá influido la llamada en su decisión de salvar a Dave y no a Right?

