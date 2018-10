María y Miki cantan "mariconez" en 'OT' y el público estalla al grito de "estupidez" al finalizar su actuación Ecoteuve.es 18/10/2018 - 0:06 1 Comentario

Los asistentes mostraron su desacuerdo con Ana Torroja gritando de forma unísona

'Quédate en madrid' es una canción de amor tierna, sencilla y maravillosa", dijo Torroja

Miki: "No nos imaginamos una sociedad que no interprete esta palabra como un insulto"

El 'Mariconez Gate' ha vivido su último episodio en la Gala 4 de Operación Triunfo. No hubo sorpresas y María y Miki cantaron la palabra de la discordia "mariconez" en su interpretación del tema Quédate en Madrid, de Mecano. Sin embargo, al finalizar su actuación, el público estalló al grito de "estupidez" de forma espontánea mostrando así su desacuerdo con Ana Torroja.

"Vamos al tema", decía Roberto Leal junto a los concursantes. "Que quede claro que aquí se respetan los derechos de autor. Al fin y al cabo ellos son los dueños de esa letra, son los que la crearon y son los que tienen la última palabra en el momento que alguien quiere cambiar su letra", ha empezado diciendo. "Por otro, bienvenidos los discursos, los debates desde la tolerancia, el respeto y, sobre todo, también entre generaciones tan distintas".

Después, Miki tomaba la palabra: "Lo que no vamos hacer es juzgar a un grupo o una persona por una sola palabra cuando ha sido un referente tan importante en la historia de la música". "Es una palabra que nos molesta muchísimo, porque nosotros no nos imaginamos, ahora mismo, una sociedad que pueda concebir esta palabra como un insulto o un menosprecio a un colectivo", ha dicho arrancando el aplauso del público. Por su parte, María ha mostrado su felicidad "por abrir el debate sobre la importancia del lenguaje".

Por último, Ana Torroja cerraba la polémica sacando pecho: "El debate es sano, siempre que se haga desde el respeto y la tolerancia. Mecano ha hecho grandes canciones desde el respeto y hoy las sigo cantando orgullosa de cómo fueron escritas". "Es una maravillosa, sencilla y tierna canción de amor", terminaba haciendo referencia a Quédate en Madrid.

Así surgió el 'Mariconez Gate'

El detonante se produjo el pasado jueves, cuando María preguntó a Noemí Galera y Manu Guix si podía evitar decir "mariconez" en la interpretación de Quédate en Madrid, de Mecano, tema que le tocará defender junto a Miki en la próxima gala. La concursante manifestaba así su incomodidad al tener que pronunciar un término que puede ofender a todo un colectivo. [Letra de 'Quédate en Madrid']

Y aunque la directora de la Academia se mostró en un principio extrañada con esta petición, el viernes por la mañana comunicó a sus alumnos que se habían puesto en contacto con Ana Torroja y que ésta permitía el cambio en la letra de la canción. "Eso sí, prefiere que en vez de 'gilipollez' digáis 'estupidez", les advirtió trasladándoles la propuesta de la jueza del talent musical de TVE.

Sin embargo, hicieron falta un par de horas (y varias quejas de Joe Pérez Orive) para que la situación diera un giro de 180 grados y Ana Torroja contradijera a Noemí Galera a través de su cuenta oficial de Twitter. A lo largo de varios contundentes mensajes, la cantante aseguraba que ella "no ha autorizado" modificar la letra de Quédate en Madrid y que esta decisión correspondía a José María Cano, autor de la misma.

Joe Pérez Orive, compañero de Torroja en la mesa del jurado, fue uno de los primeros en reaccionar a la petición de María. "Modificar obras musicales atenta directamente contra los derechos de autor y la propiedad intelectual. Si de algo carecía Mecano era de ser homófobo. Si alguien no quiere cantar una letra que no lo haga, pero querer cambiarla es una falta de respeto", dijo en sus rede sociales, en las que se mostró tajante durante toda la tarde en contra de OT por dar luz verde a María con el cambio.

En esa misma línea se terminó manifestando por la noche Ana Torroja, que desacreditó a la directora de la Academia y defendió la palabra 'mariconez' en el tema. "No confundamos insulto homófobo, con expresión coloquial", escribió la artista pidiendo respeto a sus seguidores e invitando a los concursantes a que no si no sentían cómodos con el tema, que no lo cantasen.

El discurso de Noemí Galera a María y Miki

Esta opción finalmente no fue dada a Miki y María, a los que se dirigía el sábado Noemí Galera para hacerles llegar la decisión del autor de la letra. "José María Cano no nos permite cambiar esa palabra. El programa ha hablado con él y él, como autor, no permite quitar 'mariconez'. O sea que el miércoles tenemos que cantar 'mariconez", afirmó la directora, que aprovechó la ocasión para lanzar un discurso en el que ensalzaba la sensibilidad y el valor que habían tenido para manifestar su desacuerdo con este asunto.

"Me habéis hecho replantearme que las letras con el paso del tiempo pueden tener otro significado. Me ha hecho cuestionarme mi visión de esa palabra en este momento. Seguiré cantando 'mariconez' porque la tengo asumida, pero me gusta ver que chicos de 20 o 25 años me hacen cuestionarme cosas. Os doy las gracias porque sois la juventud que quiero que mis hijos tengan como referente", aseguró Galera antes de que profesores y concursante respondieran con un gran aplauso. María y Miki terminaban aceptando la decisión del autor y asumiendo que el próximo miércoles tendrán que defender una letra con la que ya han mostrado que no están de acuerdo.

