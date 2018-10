Eva González y sus dudas para presentar 'La Voz': "No dije que sí rápido, me llamó Antena 3 y colgué" Ecoteuve.es 17/10/2018 - 22:20 0 Comentarios

La sevillana explica cómo ha sido tener que abandonar 'Masterchef'

Pablo Motos confirmó este miércoles en El Hormiguero que Eva González será la presentadora de la nueva edición de La Voz en Antena 3. La sevillana entró en plató con una gran ovación del público y un mensaje de bienvenida por parte del que desde hoy es ya su compañero de cadena.

"Ha sido un día bonito y muy complicado, porque hay sentimientos de por medio", empezó diciendo González, que desveló cómo fue la conversación que lo cambió todo. "No me salió el sí tan rápido. Todo empezó con una llamada de teléfono de Antena 3 sobre 'el programa estrella de la cadena'. Me dijeron que era para La Voz y colgué", recordó provocando una gran sorpresa en Pablo Motos.

El presentador le preguntó entonces cual fue el motivo para que terminara aceptando la oferta: "La música es mi medio, me encanta y llevo diez años presentando Se llama copla en Canal Sur y no podía sino decir que sí", dijo poco antes de reconocer entre bromas que no espera cantar en el programa porque es algo que no domina. "Luego pensé: '¿Estaré haciendo lo correcto?' Pero pensé en el sentimiento y en las ganas que tenía. Yo me dejo llevar mucho por lo que siento. Tenía eso, el proyecto... solo faltaba el sí", declaró.

Fue entonces cuando Pablo Motos recordó el momento en el que saltó de Cuatro a Antena 3. "Yo tenía muchas dudas e inseguridad. ¿Tú como te sientes?", le pregutó. "Tengo miedo y nervios", reconoció antes de expresar cómo se siente al abandonar Masterchef. "Dejo atrás un equipo con el que he estado durante seis años, 15 ediciones... Ha sido un éxito y va a seguir siéndolo", afirmó.

"Tengo melancolía, esto es como cuando uno se va de casa. Te da pena, pero tienes ilusión por tu casa nueva", aseguró Eva González, que quiso mandar un mensaje a Pepe Rodríguez, Samantha, Jordi Cruz y todo el equipo del talent culinario de TVE. "Habéis sido mi familia y seguiréis haciéndolo. El programa es un éxito y se va a seguir haciendo conmigo o sin mí", sentenció.

