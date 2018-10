Jorge Javier, a los que le envían su foto "lamentable" en un 'after': "¡Me fastidiáis los ligues!" Ecoteuve.es 17/10/2018 - 19:02 0 Comentarios

El presentador denuncia una campaña de los fans de Omar ('GH VIP') en su contra

Jorge Javier ha interrumpido este miércoles la emisión de Sálvame para lanzar un sorprendente mensaje a la audiencia. El presentador ha desvelado que muchos seguidores y "gente cercana" a Omar Montes (concursante de GH VIP) ha empezado a increparle a través de las redes sociales después de que le llamara "talibán de la moral" y le aconsejara ir a un psicólogo para que cambiara su forma de tratar a las mujeres.

"Lo que me pasó ayer. Hay gente suya que, como está muy enfadada conmigo, me están haciendo llegar una fotografía mía en la que aparezco en un after en una muy mala postura. Vamos, ¿cómo voy a estar en un after...? El estado en el que estoy es lamentable", reconoció el presentador con el humor que le caracteriza.

"Me la envían los fans de Omar y lo que más me duele de esa foto son dos cosas: que digan que 'esta es la persona que aconseja a Omar que vaya al psicólogo' y que escriban vaya con 'elle' (valla). Y segundo, creo que esa fotografía tendré que renovarla. Tengo que salir y cogerme una del quince ahora que estoy buenorro", dijo entre risas mientras se quitaba la chaqueta para enseñar cuánto ha adelgazado.

"Os voy a pedir algo a todos los que me enviáis esa foto a Instagram. Como todo el mundo sabe, utilizo Instagram para ligar y esta fotografía ocupa un espacio que a mi me entorpece mi labor de estar mirando quién me mola y quien no. Ya la he visto, estoy fatal, pero me estáis entorpeciendo mis ligues", bromeó diciendo que "el gran problema de este país es la educación".

En última instancia, ha reivindicado el papel de los psicólogos, cuya labor cree que se ha estigmatizado: "Me dicen lo del psicólogo como si lo estuviera enviando a una cámara de gas. Yo voy al psicólogo periódicamente, cuando no voy lo echo de menos porque me ha ayudado muchísimo a aceptarme tal y como soy y ser feliz", reconoció.

