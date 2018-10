Alaska y Mario Vaquerizo cargan contra María ('OT'): "Bonita, quédate en tu casa y graba una maqueta" Ecoteuve.es 18:40 - 17/10/2018 0 Comentarios

La pareja televisiva han criticado que la concursante quisiera cambiar la letra del tema de Mecano

"Si no te gustan ciertos artistas no vayas a un concurso y vete por los bares", ha dicho Alaska

Pocas personas de la esfera pública quedan por opinar sobre el 'Mariconez Gate'. A figuras como Ana Torroja, Almudena Grandes o incluso, Francisco Polo, secretario de Estado del Gobierno de Pedro Sánchez, se han sumado ahora Alaska y Mario Vaquerizo. La pareja se ha posicionado en contra María de OT en Vodafone You, de Los 40. [Letra de Quédate en Madrid]

"No te presentes a un concurso para decidir tu las bases. Quédate en tu casa bonita y te grabas una maqueta pero en una televisión pública esas cosas no se tienen que decir", ha declarado Mario Vaquerizo.

Al cantante no le parece "mariconez" sea un insulto y, además, piensa que debe respetarse la letra original de Quédate en Madrid: "Cuando haces covers debes ceñirte a la letra original. Esa es la diferencia entre un artista y otro con todo el respeto a Operación Triunfo".

Por su parte, Alaska ha opinado lo siguiente: "Estás en un concurso, si no te gustan ciertos artistas no vayas a un concurso, sé un artista auténtico y vete por los bares".

Aitana defiende a María

Sin embargo, hay más opiniones, como la de Aitana, que ha hablado del tema en la presentación de su libro La tinta de mis ojos. "No me he enterado muy bien. Yo si María decidió no decir 'mariconez' creo que está en su derecho de no decirla, pero entiendo también al autor que no quiera cambiarla", ha dicho.

Sin embargo, Aitana se ha puesto en la piel de la concursante y explica qué ocurrió cuando ella concursaba: "Yo también he cambiado muchas canciones y no pregunté a ningún autor. Siempre nos dijeron que hiciéramos las canciones nuestras para que las pudiéramos sentir y defender", asegura la artista.

