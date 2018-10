Dani Martín defiende a María ('OT') tras criticarle: "Me encanta que haya gente que no le guste mi música" Ecoteuve.es 17:56 - 17/10/2018 0 Comentarios

La concursante confesó a sus compañero que no le gusta 'El Canto del Loco'

Sin ser consciente, María, de OT, se está convirtiendo en la concursante más polémica de la edición. Tras negarse a cantar "mariconez" en su tema de esta semana, Quédate en Madrid, las alarmas también saltaron en las redes sociales por otro comentario en el que Dani Martín no salía muy bien parado. Para sorpresa de todos, el ex líder de El Canto del Loco ha defendido a la madrileña en Twitter. [Así es María Villar, la hija del autor de 'La Puerta de Alcalá' que ha puesto patas arriba 'OT'].

Ocurrió la semana pasada, cuando María ensayaba el tema que interpretaría en la gala 3 junto a Carlos Right, Contigo. En una comida, confesó ante sus compañeros que no le gustaba el grupo que lideró Dani Martín.

Pronto, el comentario se haría viral en las redes e incluso recibiría algún que otro 'zasca' de personajes públicos, como El Sevilla, que habló del tema en Arusitys, de La Sexta: "Ya quisiera esta chavala llegar a la altura de Ana Torroja o Dani Martín. ¡Respeto!".

Sin embargo, Dani Martín ha decidido zanjar la polémica este miércoles con un tuit en el que defiende la libertad de expresión, haciendo referencia a la necesidad de que se existan también opiniones negativas sobre su música.

"Me encanta que haya gente que no le guste mi música, que no le guste mi voz, que digan que jamás irían a verme a un concierto, es necesario que suceda y que lo digan si quieren de forma pública! Libertad de expresión!", ha dicho.

Que de tonterías he leído estos días!! Me encanta que haya gente que no le guste mi música, que no le guste mi voz, que digan que jamás irían a verme a un concierto, es necesario que suceda y que lo digan si quieren de forma pública!! Libertad de expresión! Cero ofendido! Salud — Dani Martín (@_danielmartin_) 17 de octubre de 2018

