El emotivo momento de Alba y Natalia en 'OT': rompen a llorar y Miki las deja a solas Ecoteuve.es 18:30 - 17/10/2018 0 Comentarios

La navarra se rompió escuchando 'She used to be mine' del musical Waitress

Las emociones están a flor de piel en la Academia de OT y el momento que cerró anoche el Canal 24 Horas dio buena cuenta de ello. Un mes después del inicio del concurso, las cámaras presenciaban por primera vez cómo Natalia se derrumbaba escuchando la canción She used to be mine, del musical Waitress. Sin embargo, la concursante no estuvo sola: Alba la acompañó durante esta sentimental escena que se ha hecho viral en las redes.

Inicialmente, Alba y Natalia se encontraban en una de las aulas escuchando el tema junto a Miki, que le preguntó a Alba si quería que se fuese para dejarles intimidad. Finalmente, este abandonó la sala dejando a ambas concursantes tumbadas en el suelo y escuchando juntas la canción.

Fue en ese momento en el que Natalia rompió a llorar emocionada y, en absoluto silencio, Alba la abrazó y le secó las lágrimas acariciándole las mejillas. La tierna estampa duró hasta que terminó la canción.

Las redes no tardaron en enloquecer. Ambas concursantes, que esta noche pretenden protagonizar el 'numerazo' de la gala con Toxic de Britney Spears, muestran una gran química en el escenario, pero fuera de él también. Y es que desde que comenzara el talent de TVE, han sido diarios los tuits que emparejan a Alba y Natalia a quien ya apodan con el shippeo de 'Albalia'.

Del mismo modo, los seguidores del programa han pedido a la dirección del espacio de Gestmusic que no muestre en la gala este momento íntimo de las jóvenes para no incomodarlas antes de su gran actuación. El vídeo ya acumula más de 100.000 reproducciones en YouTube.

Me ha parecido tan bonito el gesto que ha tenido Miki, el irse porque las veía en un momento íntimo #OTDirecto16OCT pic.twitter.com/uQVUbNRtJK — Celia ???? (@waIkyrie) 16 de octubre de 2018

