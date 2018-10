Monumental enfado de Frank Cuesta con Natalia Ferviú tras criticar su programa sobre toros Ecoteuve.es 17/10/2018 - 14:44 0 Comentarios

El aventurero llamó a la que fuera estilista de 'Cámbiame' "animalista de teclado"

Ferviú consideró que 'Wild Frank Toros' representaba a "una España caduca y obsoleta"

"Puedes decir que soy un chulo, pero no meterte con mi trabajo o conmigo"

El estreno de la nueva temporada de Wild Frank en DMAX sobre la tauromaquia ha tenido muchas repercusión en las redes sociales. Sin embargo, la guerra se ha abierto entre Frank Cuesta y Natalia Ferviú a raíz de la visita del aventurero a Yu no te pierdas nada, en Los40. Él se definió como "ecologista y antianimalista" y calificaba a Ferviú como "animalista de teclado". [Frank Cuesta: A las corridas de toros les quedan diez años como máximo]

La conversación subida de tono se quedó ahí, pero este martes la que fuera estilista de Cámbiame volvía al programa de Dani Mateo con el tema. "Es curioso que Frank se mofe del colectivo animalista", empezó diciendo para después criticar su parcialidad de la primera entrega en la que dio voz a toreros. "Vi su programa. Representa a una España caduca y obsoleta"

Además, Ferviú habló de su "total admiración por el veganismo, sin ser yo, por desgracia, nada de eso" y de "la liberación animal" asegurando que "la ganaderia intensiva es una de las principales causas del calentamiento global por encima del efecto que genera el transporte". "Deberíamos darles las gracias", concluyó su argumento.

La respuesta de Frank Cuesta a Natalia Ferviú

La respuesta del herpetólogo no ha tardado. Horas después, Frank Cuesta publicaba un vídeo en su canal de YouTube arremetiendo duramente contra Natalia Ferviú al considerar que le había puesto "a parir": "En ningún momento te falté el respeto. Solamente dije que eras una animalista de teclado, y te pido disculpas por haberte dicho eso. Pero hoy has demostrado que eres una animalista de teclado".

"Puedes decir que soy un chulo, pero no meterte con mi trabajo o conmigo (...) Yo me peleo con muchísimos animalistas y siempre respetan el trabajo que hago. Tú has intentado ponerme como el tío de las chanclas", continúa afirmando. Y concluye: "Te has metido con el programa de toros y no lo has entendido (...) Has quedado como Cagancho en Almagro".

