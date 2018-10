El youtuber Wismichu desvela a David Broncano cuánto dinero tiene en el banco Ecoteuve.es 17/10/2018 - 13:38 0 Comentarios

Afirma tener entre 200.000 y 300.000 euros entre todas sus cuentas bancarias

David Broncano sentó este martes al youtuber Wismichu en su entrevista diaria de La resistencia y, como es habitual con todos sus invitados, el cómico le planteó su famosa pregunta: "¿Cuánto dinero tienes en el banco?". [Los Papeles de Broncano: cuánto dinero tienen en el banco los 105 invitados de 'La Resistencia]

"Ahora nada tío. Cero. He hecho una peli y me he gastado todo el dinero en ella", respondió entre risas a lo que Broncano respondió incrédulo: "¡Sí, mis cojones! Dame el datito, dame una cosa 'aprox".

Al ver que Broncano se puso serio, Wismichu accedió a desvelarlo: "No tengo problema. Creo que entre todas mis cuentas tendré ahora mismo entre 200.000 y 300.000 euros". Eso sí, el youtuber afirmó que WillyRex se estaría riendo en casa y diciendo que él era "un pobre de mierda".

Wismichu acabó abandonado el plató de La resistencia a la carrera después de ejecutar una acción, que tenía "muchas ganas de hacer": romper una de las tazas que tenía Broncano sobre la mesa al grito de '¡Viva Ignatius!'.

Youtube Video

